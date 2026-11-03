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Giriş Tarihi: 03.11.2026 14:22 Son Güncelleme: 03.11.2026 14:45

Ütü tabanındaki lekeler için bunu deneyin! Temizliği çok daha kolay

Ütü tabanında zamanla oluşan sarı ve kahverengi lekeler, kıyafetlerde istenmeyen izler bırakabiliyor. Özellikle yüksek ısıda ütüleme yapmak, sentetik kumaş kalıntılarının tabana yapışmasına neden olabiliyor. Ancak ütünün altındaki kirleri temizlemek için sert malzemelerle uzun süre uğraşmanıza gerek yok. Evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle ütü tabanındaki lekelerin temizlenmesini kolaylaştırabilirsiniz.

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Ütü tabanındaki lekeler için bunu deneyin! Temizliği çok daha kolay
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Ütünüz kıyafetlerin üzerinde sarı izler bırakmaya başladıysa sorun tabanında biriken lekeler olabilir. Özellikle sık kullanılan ütülerde ortaya çıkan bu kirli görüntü, zamanla daha inatçı hale gelebiliyor. Ancak temizlik sırasında dikkat edeceğiniz küçük bir ayrıntı sayesinde ütünüzün tabanını yeniden temiz hale getirebilirsiniz.

Ütü tabanındaki lekeler için bunu deneyin! Temizliği çok daha kolay

ÜTÜ TABANINDAKİ LEKELER NASIL TEMİZLENİR?

Ütü tabanındaki hafif lekeleri çıkarmak için öncelikle cihazın fişini prizden çekin ve tamamen soğumasını bekleyin. Ardından yumuşak, nemli bir mikrofiber bezle tabanı nazikçe silin. Bu işlem, yüzeyde biriken toz ve hafif kirlerin giderilmesine yardımcı olabilir.

Daha inatçı kalıntılarda ise ütünün üreticisi tarafından önerilen taban temizleme ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Temizlik sırasında sert sünger veya aşındırıcı malzemeler kullanmamaya dikkat edin. Bu tür ürünler ütünün taban kaplamasına zarar verebilir.

Ütü tabanındaki lekeler için bunu deneyin! Temizliği çok daha kolay

ÜTÜ TABANINDAKİ YANIK LEKELERİ NASIL ÇIKAR?

Ütü tabanında oluşan kahverengi izler çoğunlukla kumaş kalıntılarından veya yüksek ısı nedeniyle yüzeye yapışan liflerden kaynaklanabiliyor. Bu lekeleri temizlemek için ütünün taban malzemesine uygun bir temizleyici tercih etmek gerekiyor.

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Ütü tabanındaki lekeler için bunu deneyin! Temizliği çok daha kolay

Özellikle yapışmış kumaş kalıntılarını bıçak, metal cisim veya tel süngerle kazımaya çalışmayın. Ütü tabanında oluşabilecek çizikler, cihazın kumaş üzerinde daha zor hareket etmesine ve kıyafetlerin zarar görmesine yol açabilir.

Ütü tabanındaki lekeler için bunu deneyin! Temizliği çok daha kolay

ÜTÜ TABANI TEMİZLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ütü temizliği sırasında yapılan bazı hatalar cihazın kullanım ömrünü olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:

  • Ütüyü temizlemeden önce mutlaka fişini çekin ve soğumasını bekleyin.

  • Tabanı temizlemek için sert ve aşındırıcı malzemeler kullanmayın.

  • Sirke, karbonat veya kimyasal temizleyicileri üretici önermediği sürece doğrudan tabana uygulamayın.

  • Buhar deliklerine temizlik ürünü kaçırmamaya özen gösterin.

  • Ütünün tabanını temizledikten sonra kuru ve yumuşak bir bezle silin.

Ütü tabanındaki lekeler için bunu deneyin! Temizliği çok daha kolay

ÜTÜ TABANINDA LEKE OLUŞMASI NASIL ÖNLENİR?

Ütü tabanında yeniden leke oluşmasını önlemek için kıyafetlerin etiketlerinde belirtilen sıcaklık ayarlarına dikkat edin. Özellikle sentetik kumaşları yüksek ısıda ütülemekten kaçının. Ütüleme işlemi bittikten sonra cihazın soğumasını bekleyerek tabanı yumuşak bir bezle silmek de kalıntıların birikmesini önlemeye yardımcı olabilir.

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Ütü tabanındaki lekeler için bunu deneyin! Temizliği çok daha kolay
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