Ütü tabanındaki lekeler için bunu deneyin! Temizliği çok daha kolay

ÜTÜ TABANINDAKİ LEKELER NASIL TEMİZLENİR?

Ütü tabanındaki hafif lekeleri çıkarmak için öncelikle cihazın fişini prizden çekin ve tamamen soğumasını bekleyin. Ardından yumuşak, nemli bir mikrofiber bezle tabanı nazikçe silin. Bu işlem, yüzeyde biriken toz ve hafif kirlerin giderilmesine yardımcı olabilir.

Daha inatçı kalıntılarda ise ütünün üreticisi tarafından önerilen taban temizleme ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Temizlik sırasında sert sünger veya aşındırıcı malzemeler kullanmamaya dikkat edin. Bu tür ürünler ütünün taban kaplamasına zarar verebilir.