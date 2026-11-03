Ütü tabanındaki lekeler için bunu deneyin! Temizliği çok daha kolay

Ütünüz kıyafetlerin üzerinde sarı izler bırakmaya başladıysa sorun tabanında biriken lekeler olabilir. Özellikle sık kullanılan ütülerde ortaya çıkan bu kirli görüntü, zamanla daha inatçı hale gelebiliyor. Ancak temizlik sırasında dikkat edeceğiniz küçük bir ayrıntı sayesinde ütünüzün tabanını yeniden temiz hale getirebilirsiniz.
Ütü tabanındaki hafif lekeleri çıkarmak için öncelikle cihazın fişini prizden çekin ve tamamen soğumasını bekleyin. Ardından yumuşak, nemli bir mikrofiber bezle tabanı nazikçe silin. Bu işlem, yüzeyde biriken toz ve hafif kirlerin giderilmesine yardımcı olabilir.
Daha inatçı kalıntılarda ise ütünün üreticisi tarafından önerilen taban temizleme ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Temizlik sırasında sert sünger veya aşındırıcı malzemeler kullanmamaya dikkat edin. Bu tür ürünler ütünün taban kaplamasına zarar verebilir.
Özellikle yapışmış kumaş kalıntılarını bıçak, metal cisim veya tel süngerle kazımaya çalışmayın. Ütü tabanında oluşabilecek çizikler, cihazın kumaş üzerinde daha zor hareket etmesine ve kıyafetlerin zarar görmesine yol açabilir.
Ütü temizliği sırasında yapılan bazı hatalar cihazın kullanım ömrünü olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:
Ütüyü temizlemeden önce mutlaka fişini çekin ve soğumasını bekleyin.
Tabanı temizlemek için sert ve aşındırıcı malzemeler kullanmayın.
Sirke, karbonat veya kimyasal temizleyicileri üretici önermediği sürece doğrudan tabana uygulamayın.
Buhar deliklerine temizlik ürünü kaçırmamaya özen gösterin.
Ütünün tabanını temizledikten sonra kuru ve yumuşak bir bezle silin.
Ütü tabanında yeniden leke oluşmasını önlemek için kıyafetlerin etiketlerinde belirtilen sıcaklık ayarlarına dikkat edin. Özellikle sentetik kumaşları yüksek ısıda ütülemekten kaçının. Ütüleme işlemi bittikten sonra cihazın soğumasını bekleyerek tabanı yumuşak bir bezle silmek de kalıntıların birikmesini önlemeye yardımcı olabilir.