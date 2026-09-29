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Giriş Tarihi: 29.09.2026 16:16

Uyarılar peş peşe geldi: İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyardı. Valilik yağış ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

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AA
Uyarılar peş peşe geldi: İstanbul Valiliği’nden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
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İstanbul Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

3 İLÇEYE UYARI VERİLDİ

Yağışların bugün il genelinde yerel olarak, yarın ise gece ilk saatlerden başlayarak öğleye kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde, Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞİLE #PENDİK #TUZLA #İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Uyarılar peş peşe geldi: İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
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