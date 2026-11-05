Uyuşturucu bağımlısı genç ailesini katletti

Şanlıurfa'da hakkında yakalama kararı bulunan uyuşturucu bağımlısı Halil Demircan, para vermediği için tartıştığı annesi Huriye Çiçekli ve ablası Zeynep Demircan'ı pompalı tüfekle öldürdü, 11 yaşındaki kız kardeşi Melike Nur Demircan'ı ağır yaraladı. Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. Tarım işçisi bir ailenin oğlu Halil Demircan (22), annesi Huriye Çiçekli'den (50) para istedi. Çiçekli'nin, dini nikâhlı eşi Ahmet Demircan'ın hastanede tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyaçları olabileceğini, bu nedenle para veremeyeceğini belirtmesi üzerine anne-oğul arasında tartışma çıktı.

Demircan'ın ablası Zeynep Demircan (25) ise araya girerek tartışmayı sonlandırmak istedi. Kavganın büyümesi üzerine gözü dönen cani, annesi, ablası ve kız kardeşi Melike Nur Demircan'a pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Anne ve iki kızı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli suç aleti tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Zeynep Demircan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından yaralı anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Anne Huriye Çiçekli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Melike Nur Demircan'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Halil Demircan'ın kaçmasına yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Huriye Çiçekli ile Zeynep Demircan'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan şüphelinin daha önceden suç kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Hüseyin Demircan'ı saklandığı adreste yakaladı. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör