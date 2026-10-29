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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Uyuşturucu baronu yakalandı

Belçika adli makamlarınca “uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma” suçlarından aranan S.G. isimli uyuşturucu baronu, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı

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Uyuşturucu baronu yakalandı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, uluslararası seviyede aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde; Belçika adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma" suçlarından difüzyon (acil yakalama) mesajıyla uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şüpheli, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

2 TON KOKAİN SEVKİYATI
Şüphelinin Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağıyla organize suç örgütü elebaşılığı yaptığı, Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokaini Belçika ve diğer Avrupa ülkelerine sevk ettiği tespit edildi. Şüphelinin, sevkiyatın Kolombiya bağlantılarını sağladığı ve kokaini emdirilmiş maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği, yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı kaydedildi.

#BELÇİKA #İSTANBUL #KOLOMBİYA #ZEYTİNBURNU #İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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Uyuşturucu baronu yakalandı
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