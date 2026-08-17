Uyuşturucu baronuna MİT darbesi

Uyuşturucu ticareti suçundan INTERPOL
tarafından kırmızı bültenle aranırken iki gün önce Antalya
'da yakalanan Hollanda
uyruklu Gerrit Van Reusel'in yakalanmadan önce Hollanda-İsveç hattında milyonlarca dolarlık uyuşturucu trafiğini yönettiği ortaya çıktı. Reusel'in yurt dışında kurduğu uyuşturucu laboratuvarlarında amfetamin ürettirip, paketleyerek tüm Avrupa'ya sevkiyatını gerçekleştirdiği belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı
'nın uluslararası suç şebekelerine yönelik yaptığı araştırmalarda, Hollanda uyruklu Gerrit Van Reusel'in Antalya'da saklandığı belirlendi. Uyuşturucu baronu Gerrit Van Reusel, saklandığı evde yakalandı.