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Giriş Tarihi: 17.08.2026

Uyuşturucu baronuna MİT darbesi

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Uyuşturucu baronuna MİT darbesi
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Uyuşturucu ticareti suçundan INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken iki gün önce Antalya'da yakalanan Hollanda uyruklu Gerrit Van Reusel'in yakalanmadan önce Hollanda-İsveç hattında milyonlarca dolarlık uyuşturucu trafiğini yönettiği ortaya çıktı. Reusel'in yurt dışında kurduğu uyuşturucu laboratuvarlarında amfetamin ürettirip, paketleyerek tüm Avrupa'ya sevkiyatını gerçekleştirdiği belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uluslararası suç şebekelerine yönelik yaptığı araştırmalarda, Hollanda uyruklu Gerrit Van Reusel'in Antalya'da saklandığı belirlendi. Uyuşturucu baronu Gerrit Van Reusel, saklandığı evde yakalandı.
#HOLLANDA #ANTALYA #MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI #INTERPOL

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Uyuşturucu baronuna MİT darbesi
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