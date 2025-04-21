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Giriş Tarihi: 21.4.2025

Uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleriyle önemli bir başarıya daha imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik ilçelerinde düzenlenen 10 ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, bir kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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Uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
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