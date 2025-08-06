Uyuşturucu satıcılarına darbe

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, seri operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarını inceledi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahman Soğuksu ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Ahmet Emrah Donbay'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada "Gençlerimizi ve geleceğimizi karartmak isteyen zehir tacirlerine ve gelecek katillerine geçit vermeyeceğiz" diyerek uyuşturucuyla ve suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Özel Harekat destekli seri operasyonlar düzenledi. Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Çatalca, Kartal ve Esenler İlçeleri'ndeki çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 21 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Altı farklı türde toplamda 381 kilo 760 gram uyuşturucu madde, 133 bin 270 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve 35 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

TAMAMI TUTUKLANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcılarının tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye Narkotik yeleğiyle katılan ve her zaman olduğu gibi uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, seri operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarını inceledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahman Soğuksu ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Ahmet Emrah Donbay'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada "Gençlerimizi ve geleceğimizi karartmak isteyen zehir tacirlerine ve gelecek katillerine geçit vermeyeceğiz" diyerek uyuşturucuyla ve suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi.