Uyuşturucu satıcılığından tutuklanmıştı! O komedyenin ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 30 Ocak günü saat 19.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak kesişiminde Selin Dilmaç ile Azerbaycan uyruklu Ruslan A. isimli şahısları durduran ekipler şahısların üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Bunun üzerine Dilmaç'ın Kadıköy'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda, 192 adet satışa hazır vaziyette toplamda 759.32 gram uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, adliyeye sevk edilen şüpheli Selin Dilmaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İŞTE İFADESİNDE ANLATTIKLARI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Selin Dilmaç'ın verdiği ilk afadesi de ortaya çıktı. İddiaya göre Dilmaç ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını belirterek olay gününden 3 gün öncesinden U.K. adlı kişiyle tanıştığını ve kendisinden uyuşturucu madde satın aldığını söyledi. Daha sonra U.K.'nın kendisine telefon ile mesaj atarak görüşmek istediğini belirten Dilmaç, 29 Ocak günü tekrar buluştuğunda, kendisine bir miktar uyuşturucu madde bırakacağını ve kendisinden kalmasını istediğini söyledi.

BİN 500 LİRAYA TESLİM ETTİM SONRA YAKALANDIM

Uyuşturucu maddeyi 30 Ocak günü evine getirdiğini söyleyen Dilmaç, U.K.'nin daha sonra kendisini arayarak uyuşturucu maddeyi 1500 TL karşılığında Azerbaycan uyruklu Ruslan A. isimli şahsa teslim etmesini teklifinde bulunduğunu belirterek ' Bende bu teklifi kabul ettim. 30 Ocak günü U.K.'nın yönlendirmesi ile narkotik maddeyi para karşılığında R.A. isimli şahsa teslim ettiğim sırada polis tarafından yakalandım" dedi.