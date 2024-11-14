Zehir tacirlerine geçit yok: Operasyonlarda 4 ton 887 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 4 bin 450 ekip, 11 bin 125 personel, 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 73 ilde zehir tacirlerine yönelik son iki hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 4 ton 887 kilo uyuşturucu madde, 9 Milyon 989 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda bin 780 şüpheli ise gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: "BİZİ ARAYIN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 73 ilde gerçekleştirilen "NARKOÇELİK-48" operasyonlarını koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti. Yerlikaya "Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor. Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor.

Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Hep birlikte mücadele edelim. Yakınınızda uyuşturucu satışı, uyuşturucu kullanımıyla ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı hattından bizi arayın. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.