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Giriş Tarihi: 7.4.2022 09:52 Son Güncelleme: 7.4.2022 09:54

Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İBRAHİM GÜRLER
Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

Erzincan’da Üzümlü İlçesinde ve Merkez’de bir köyde 5 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleşen operasyon sonucunda şüpheli 4 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 1 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde; İl Merkezinde, Üzümlü İlçesinde ve Merkez Yeniköy Köyünde 5 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen H.İ.(53), K.U.(42), H.P.(25) ve H.D.(44) isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikamet adreslerinde gerçekleştirilen arama ve kazılarda; 10 kilo 400 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 307 gram kristal metamfetamin, 466 gram emdirilmiş metamfetamin, 0,98 gram Esrar maddesi, 0,52 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 adet sentetik hap, 1057 litre kaçak akaryakıt, 14 şişe kaçak alkol, 1 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait 9 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 29 bin 830 TL para ele geçirildi.

Şüpheli 4 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon
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