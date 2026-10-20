Uyuşturucu tacirlerinin hedefinde Türkiye vardı! Biri teknoloji diğeri tatil maskesinin arkasına gizlendi

Türkiye kendi içinde doğu ve batıdaki sınır kapıları da dahil olmak üzere art arda yaptığı uyuşturucu operasyon çalışmalarıyla ilgilenirken, yurt dışındaki zehir tacirlerinin yaptığı girişimler zaman zaman yabancı ülkelerin kontrolünde de engellenebiliyor. Uluslararası sınır hatlarında ve havalimanlarında hedef noktası Türkiye olan iki ayrı uyuşturucu kaçakçılığı ve bulundurma vakası gerçekleşmeden engellendi.
HAVALİMANI'NDA YAŞANAN İKİ OLAY KAN DONDURDU
Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı ile İngiltere'nin Birmingham Havalimanı'nda yaşanan iki olay, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan yeni yöntemleri ortaya çıkardı. Türkiye'ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Bulgaristan Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP) ve Gümrük ekipleri, otobüs ve binek araçların çıkış yaptığı şeritte Türkiye yönüne ilerleyen Bulgaristan plakalı bir hibrit aracı şüphe üzerine detaylı gümrük kontrolüne sevk etti.
TÜRKİYE'YE HİBRİT ARABA BATARYASINDA UYUŞTURUCU KAÇIRMAYA ÇALIŞTI
Araçta yapılan aramalarda gizli bir bölme ortaya çıkarıldı. Arka koltukların arkasında yer alan hibrit bataryayı söken görevliler, bataryanın hemen altına özel olarak monte edilmiş metal bir konteyner tespit etti. Bu gizli bölmenin içerisine yerleştirilmiş şeffaf plastik paketleri açan gümrük memurları, toplam ağırlığı 4,56 kilogram gelen kurutulmuş Hint keneviri (esrar) ele geçirdi. Piyasa değerinin yaklaşık 37 bin 300 avro olduğu belirtilen uyuşturucu maddelerin bulunmasının ardından araç sürücüsü ve yanındaki suç ortağı gözaltına alındı; her iki şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
AİLESİNİN ARKASINA GİZLENEREK ANTALYA UÇUŞUNA ZULASIYLA GİTMEYE ÇALIŞTI
Diğer bir vaka ise İngiltere'deki Birmingham Havalimanı'nda yaşandı. Ailesiyle birlikte Antalya'ya tatile gitmeye hazırlanan 29 yaşındaki Mohammed Hussain, bagaj kontrolü sırasında güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Rutin arama prosedürleri kapsamında durdurulan Sheffield doğumlu Hussain'in bavulunda yapılan incelemelerde; MDMA (ekstazi), kokain, amfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi.
YANINDA EŞİ VE ÇOCUĞU DA VARDI
Eşi ve çocuğuyla birlikte tatil uçuşuna geçmek üzereyken yakalanan baba, çıkarıldığı Birmingham Sulh Ceza Mahkemesi'nde suçunu itiraf etti. Bagajını kendisinin hazırladığını ve maddelerin kişisel kullanımı için yanında bulunduğunu belirten Hussain, mahkeme heyetine "Yaptığım yanlıştı, bunu yapmamalıydım ama bir kere oldu" ifadeleriyle savunma yaptı ancak uyuşturucu madde bulundurmaktan suçlu bulundu.