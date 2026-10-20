Uyuşturucu tacirlerinin hedefinde Türkiye vardı! Biri teknoloji diğeri tatil maskesinin arkasına gizlendi

Türkiye kendi içinde doğu ve batıdaki sınır kapıları da dahil olmak üzere art arda yaptığı uyuşturucu operasyon çalışmalarıyla ilgilenirken, yurt dışındaki zehir tacirlerinin yaptığı girişimler zaman zaman yabancı ülkelerin kontrolünde de engellenebiliyor. Uluslararası sınır hatlarında ve havalimanlarında hedef noktası Türkiye olan iki ayrı uyuşturucu kaçakçılığı ve bulundurma vakası gerçekleşmeden engellendi.