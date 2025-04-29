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Giriş Tarihi: 29.4.2025 21:06

Uyuşturucudan tutuklandı! Araca bindirilirken, “Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa" diye bağırdı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 3 kişi hakim karşısına çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklanırken, cezaevine gönderilmek üzere araca bindirilen şahıslardan biri “Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa" diye bağırdı.

DHA
Uyuşturucudan tutuklandı! Araca bindirilirken, Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa diye bağırdı

Adana'nın İmamoğlu İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 27 Nisan günü gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda Hasan T., B.B. ve D.U., gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Hasan T., B.B. ve D.U., uyuşturucu madde satmak suçundan tutuklandı. Adliye çıkışı cezaevine gönderilmek üzere araca bindirilen şüphelilerden Hasan T., kendisini yakalayan polislere sitem ederek önce "Çok iyi başardın komiserim" dedi, sonra da "Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa" diye bağırdı. Üç tutuklu cezaevine gönderildi

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Uyuşturucudan tutuklandı! Araca bindirilirken, “Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa" diye bağırdı
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