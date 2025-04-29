Uyuşturucudan tutuklandı! Araca bindirilirken, “Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa" diye bağırdı

Hakim karşısına çıkan Hasan T., B.B. ve D.U., uyuşturucu madde satmak suçundan tutuklandı. Adliye çıkışı cezaevine gönderilmek üzere araca bindirilen şüphelilerden Hasan T., kendisini yakalayan polislere sitem ederek önce "Çok iyi başardın komiserim" dedi, sonra da "Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa" diye bağırdı. Üç tutuklu cezaevine gönderildi