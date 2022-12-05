Uyuşturucuyla mücadele derneği müdürüne ceza: Bağımlılara eroin dağıtmış!

UBAM Genel Müdürü İsmail Karakaş hakkında, birden fazla kadın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, "kendilerine uyuşturucu hap verdiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Başsavcılık tarafından yapılan soruşturma ve alınan mahkeme kararıyla birlikte Karakaş'ın işyeri ve otomobilinde arama yapıldı.
EROİN İLE YEŞİL VE KIRMIZI REÇETELİ İLAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda, Karakaş'ın çantasının gizli bölmelerinde ayrı ayrı poşetlenmiş kullanıma hazır 36 adet "beste" tabir edilen eroin, yeşil ve kırmızı reçete ile satılan 117 adet çeşitli ilaç ile farklı kişilerin kimlikleri bulundu. İşyerinde yapılan aramalarda ise, masasının altında bant ile yapıştırılmış ses kayıt cihazı çıktı.
"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA" SUÇUNDAN DAVA
Bunun üzerine İsmail Karakaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. UBAM Genel Müdürü Karakaş hakkında 2016 yılında Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla dava açıldı. Karakaş, mahkemede üzerine atılı suçları işlemediğini savundu. Mahkeme heyeti, Karakaş'a "Uyuşturucu madde ticareti" yapma suçundan ele geçirilen maddelerin bir kısmının eroin olması dolayısıyla 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
YARGITAY CEZAYI ONADI
Kararla ilgili yapılan itiraz sonrasında dosya istinafa gitti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili yapılan itirazları reddetti. Yargıtay 10. Ceza Dairesi ise son kararı verdi. Daire dosyayla ilgili temyiz incelemesinde, sanığa verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını onanmasına karar verdi.