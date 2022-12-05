Uyuşturucuyla mücadele derneği müdürüne ceza: Bağımlılara eroin dağıtmış!

EROİN İLE YEŞİL VE KIRMIZI REÇETELİ İLAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, Karakaş'ın çantasının gizli bölmelerinde ayrı ayrı poşetlenmiş kullanıma hazır 36 adet "beste" tabir edilen eroin, yeşil ve kırmızı reçete ile satılan 117 adet çeşitli ilaç ile farklı kişilerin kimlikleri bulundu. İşyerinde yapılan aramalarda ise, masasının altında bant ile yapıştırılmış ses kayıt cihazı çıktı.