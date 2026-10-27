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Giriş Tarihi: 27.10.2026 15:08

Uyuşturucuyu mermer tozuna emdirdiler

İstanbul Narkotik Masası iki farklı operasyonda 44 kilo 399 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. 5 kişi yakalandı. 12 kilogram Metamfetamin maddesi mermer tozuna emdirilmiş halde bulundu.

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Emir SOMER Emir SOMER
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; Bağcılar ve Şişli'de iki ayrı operasyon düzenledi. 1'i 27 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda mermer tozuna emdirilmiş 12 kilogram Metamfetamin maddesi, sekiz kilo 700 gram sıvı Metamfetamin, bir kilo 100 gram kristal Metamfetamin, 22 kilo 588,46 gram Skunk, 11,31 gram Kokain, 34 kilogram kimyasal katkı maddesi, iki öğütücü makine, üç hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 32 mermi, bir pompalı tüfek, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli materyaller ve 51.i bin 260 lira nakit para ele geçirildi. 44 kilo 399 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.

#ŞİŞLİ
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Uyuşturucuyu mermer tozuna emdirdiler
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