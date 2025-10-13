UZAK ŞEHİR 34.BÖLÜM FRAGMANI: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, 33. bölümün ardından izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Takipçiler, gelecek hafta neler yaşanacağını görmek için 34. bölüm fragmanının yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve izleyicileri yeni bölümde neler bekliyor?
Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana geliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz:
https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir
Alya ve Cihan'ın boşanma kararına rağmen birbirlerinden vazgeçmemesi, Sadakat'in sabrını taşırır. Alya'yı oğlundan ve konaktan uzaklaştırmaya ant içen Sadakat, artık adımlarını acımasızca atmaya başlar. Alya'nın hastalarından birini hedef alarak kurguladığı sinsi bir planla, Alya'yı suçlu durumuna düşürecek bir kumpası sessizce devreye sokar.
Öte yandan Ecmel, Cihan'ın Albora topraklarında koyduğu kuralları hiçe sayar. Gücünü ve otoritesini korumak uğruna, yasa dışı işlerini gizlice sürdürür. Babasının karanlık faaliyetlerinden habersiz olan Şahin ise kendini bir anda bu kirli düzenin ortasında bulur. Cihan gerçeği fark ettiğinde, cezayı bizzat keser ve Şahin'e net bir uyarı yapar: "Ya Albora'sın, ya karanlık tarafın adamı."