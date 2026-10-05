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Giriş Tarihi: 5.10.2026 23:39

Uzak Şehir 67.bölümüyle yayınlandı! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisinin 67. bölümü yayınlandı. Yeni bölümün ardından dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler ve bir sonraki bölümde hikâyenin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Uzak Şehir’in 67. bölümünü kaçıran izleyiciler, son bölüm izleme seçeneklerini resmi dijital platformlar üzerinden takip edebiliyor.

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Uzak Şehir 67.bölümüyle yayınlandı! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle
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Uzak Şehir'in 67. bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Son bölümün ardından dizide yaşanan gelişmeler izleyicilerin gündeminde yer alırken, yeni bölümde hikâyenin hangi yönde ilerleyeceği merak ediliyor. 67. bölümü kaçıranlar ise son bölümün tekrarını ve izleme seçeneklerini resmi dijital kanallar üzerinden takip edebiliyor.

UZAK ŞEHİR 67. BÖLÜM İZLE

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 67. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından dizinin yeni bölümünde neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 67. bölümü kaçıranlar, son bölüm izleme seçeneklerine Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

Dizinin son bölümünü aşağıdaki resmi bağlantı üzerinden takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

SON BÖLÜM ÖZETİ

Alya, C. Deniz'i de yanına alarak Midyat'tan ayrılmaya hazırlanırken havalimanında yaşanan beklenmedik bir gelişme bütün planlarını altüst eder. Kendini bir anda ağır bir suçlamanın ortasında bulan Alya için artık mesele yalnızca özgürlüğü değil, oğlundan koparılma ihtimalidir. Cihan, Alya'nın masumiyetini kanıtlamak için harekete geçerken attığı her adım da yeni bir engelle karşılaşır.

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Kartal'ın beklenmedik bir karşılaşmayla sarsılan dünyası, geçmişte bıraktığı duyguları yeniden gün yüzüne çıkarırken, vereceği karar herkes için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Öte yandan Albora ailesinin geçmişinden çıkıp gelen bir mektubun izleri, yıllardır saklanan çok büyük bir sırrın kapısını aralamaya başlar. Hasan bu sırrın ortaya çıkmasını engellemeye çalışırken, gerçeğe ulaşabilecek beklenmedik bir kişinin konağa gelişi Sadakat'i hiç tahmin etmediği bir yüzleşmenin eşiğine getirir. Alya köşeye sıkıştıkça oğlunu korumak için her şeyi göze alırken, Cihan'ın asla kabul edemeyeceği bir karar vermesi ikisi arasındaki savaşı daha da büyütür.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Uzak Şehir 67.bölümüyle yayınlandı! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle
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