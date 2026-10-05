Uzak Şehir 67.bölümüyle yayınlandı! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Kartal'ın beklenmedik bir karşılaşmayla sarsılan dünyası, geçmişte bıraktığı duyguları yeniden gün yüzüne çıkarırken, vereceği karar herkes için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Öte yandan Albora ailesinin geçmişinden çıkıp gelen bir mektubun izleri, yıllardır saklanan çok büyük bir sırrın kapısını aralamaya başlar. Hasan bu sırrın ortaya çıkmasını engellemeye çalışırken, gerçeğe ulaşabilecek beklenmedik bir kişinin konağa gelişi Sadakat'i hiç tahmin etmediği bir yüzleşmenin eşiğine getirir. Alya köşeye sıkıştıkça oğlunu korumak için her şeyi göze alırken, Cihan'ın asla kabul edemeyeceği bir karar vermesi ikisi arasındaki savaşı daha da büyütür.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör