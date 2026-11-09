Uzak Şehir son bölüm izle! Uzak Şehir 72. bölüm full izle

UZAK ŞEHİR 72. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cihan'ın avucundaki koz, Alya'nın bütün hayatını değiştirecek kadar ağırdır. Alya ise geri adım atmaya hiç niyetli değildir; konağın avlusunda herkesin önünde öyle bir meydan okur ki, Albora'lar bile ne diyeceklerini bilemez. Ecmel'in Alya'ya yaşattıklarının ardından Cihan, ona kendi yöntemleriyle karşılık verir.