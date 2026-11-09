Haberler Yaşam Haberleri Uzak Şehir son bölüm izle! Uzak Şehir 72. bölüm full izle
Giriş Tarihi: 09.11.2026 23:07

Uzak Şehir son bölüm izle! Uzak Şehir 72. bölüm full izle

Uzak Şehir dizisi, 72. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen yapımın yeni bölümünü kaçıran izleyiciler, Uzak Şehir son bölüm izleme bağlantısını araştırıyor. Uzak Şehir 72. bölüm full izle ve tek parça izle seçenekleri merak konusu oldu.

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Uzak Şehir son bölüm izle! Uzak Şehir 72. bölüm full izle
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Kanal D'nin yayın akışında yer alan Uzak Şehir'in 72. bölümü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin son bölümünde yaşananları takip etmek isteyenler, internet üzerinden Uzak Şehir 72. bölüm izle aramalarına hız verdi. Yeni bölümün tekrarını izlemek isteyenler için izleme ekranı gündemde.

Uzak Şehir son bölüm izle! Uzak Şehir 72. bölüm full izle

UZAK ŞEHİR 72. BÖLÜM İZLE

Kanal D'nin sevilen yapımı Uzak Şehir, 72. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde yaşananları yeniden izlemek isteyenler, dizinin yayın detaylarını araştırıyor. Dizinin yeni bölümüne bölümüne Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

Uzak Şehir son bölüm izle! Uzak Şehir 72. bölüm full izle

UZAK ŞEHİR 72. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cihan'ın avucundaki koz, Alya'nın bütün hayatını değiştirecek kadar ağırdır. Alya ise geri adım atmaya hiç niyetli değildir; konağın avlusunda herkesin önünde öyle bir meydan okur ki, Albora'lar bile ne diyeceklerini bilemez. Ecmel'in Alya'ya yaşattıklarının ardından Cihan, ona kendi yöntemleriyle karşılık verir.

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Uzak Şehir son bölüm izle! Uzak Şehir 72. bölüm full izle

Yaşananların ardından Alya'nın sakladığı büyük bir gerçeği, sahte evliliğini öğrenen Cihan, bu gerçekle birlikte Alya'nın kurduğu bütün oyunu derinden sarsacaktır. Midyat'a bakan bir tepede Alya ile Cihan arasında ağızdan çıkan her söz bir yara açar. Bir yanda söylenemeyen bir aşk, bir yanda affedilemeyen bir yalan...

Uzak Şehir son bölüm izle! Uzak Şehir 72. bölüm full izle

Zerrin'in mahkemeden aldığı karar, Albora konağının kapısında yeni bir savaş başlatır. Kaya'nın öfkesi dizginlenemez hale gelirken, hastane önündeki bir kavga kimsenin beklemediği bir sonla biter ve bir sessizlik herkesin hesaplarını altüst eder.

Uzak Şehir son bölüm izle! Uzak Şehir 72. bölüm full izle

Sadakat, kırk yıllık bir sırrın cevabını beklerken konağın karanlık köşelerinde onu izleyen gözlerden habersizdir. Berfin'in konağa büyük bir heyecanla gelişi ise beklenmedik bir anla gölgelenir.

Uzak Şehir son bölüm izle! Uzak Şehir 72. bölüm full izle

C.Deniz, annesiyle babasının arasında sıkışıp kalmışken onlardan tek bir şey ister: gerçeği. Gölgedeki el Kartal ise sabrını yitirmiştir. Cihan için kurduğu pusu, Alya'yı hayatının en zor kararıyla yüz yüze getirecektir.

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Uzak Şehir son bölüm izle! Uzak Şehir 72. bölüm full izle
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