Uzak Şehir son bölüm izle! Uzak Şehir 72. bölüm full izle

Kanal D'nin sevilen yapımı Uzak Şehir, 72. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde yaşananları yeniden izlemek isteyenler, dizinin yayın detaylarını araştırıyor. Dizinin yeni bölümüne bölümüne Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Cihan'ın avucundaki koz, Alya'nın bütün hayatını değiştirecek kadar ağırdır. Alya ise geri adım atmaya hiç niyetli değildir; konağın avlusunda herkesin önünde öyle bir meydan okur ki, Albora'lar bile ne diyeceklerini bilemez. Ecmel'in Alya'ya yaşattıklarının ardından Cihan, ona kendi yöntemleriyle karşılık verir.
Yaşananların ardından Alya'nın sakladığı büyük bir gerçeği, sahte evliliğini öğrenen Cihan, bu gerçekle birlikte Alya'nın kurduğu bütün oyunu derinden sarsacaktır. Midyat'a bakan bir tepede Alya ile Cihan arasında ağızdan çıkan her söz bir yara açar. Bir yanda söylenemeyen bir aşk, bir yanda affedilemeyen bir yalan...
Zerrin'in mahkemeden aldığı karar, Albora konağının kapısında yeni bir savaş başlatır. Kaya'nın öfkesi dizginlenemez hale gelirken, hastane önündeki bir kavga kimsenin beklemediği bir sonla biter ve bir sessizlik herkesin hesaplarını altüst eder.
Sadakat, kırk yıllık bir sırrın cevabını beklerken konağın karanlık köşelerinde onu izleyen gözlerden habersizdir. Berfin'in konağa büyük bir heyecanla gelişi ise beklenmedik bir anla gölgelenir.