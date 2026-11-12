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Giriş Tarihi: 12.11.2026 15:15

Üzerine ağaç devrildi! Hastanede hayatını kaybetti

Trabzon’un Of ilçesinde üzerine ağaç devrilen 43 yaşındaki Fatih Eser, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eser’in acı haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Üzerine ağaç devrildi! Hastanede hayatını kaybetti
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Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda 43 yaşındaki Fatih Eser'in üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle ağaç devrildi. Ağacın altında kalarak ağır yaralanan Eser'i gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eser, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Fatih Eser'in hayata tutunabilmesi için doktorlar seferber oldu. Ancak 43 yaşındaki Eser, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Fatih Eser'in hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve sevenlerini derin üzüntüye boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#TRABZON
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Üzerine ağaç devrildi! Hastanede hayatını kaybetti
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