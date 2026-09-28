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Giriş Tarihi: 28.09.2026

Uzman çavuş maganda kurbanı

Konya’da bir akrabasının düğününe katılan Uzman Çavuş Serkan Deveci, havaya açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi. Düğün magandası Abidin Ü. gözaltına alındı

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Uzman çavuş maganda kurbanı
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Konya'nın Emirgazi ilçesinde bir akrabasının düğününe katılan Uzman Çavuş Serkan Deveci (25) düğünde açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili silahı kullanan Abidin Ü. (45) gözaltına alındı. Olay önceki akşam ilçeye bağlı Demirci Mahallesinde yaşandı. İstanbul Tersane Komutanlığı emrinde görev yapan ve bekar olduğu öğrenilen Dnz. P. Uzm. Çvş. Serkan Deveci, yıllık izninde akrabasının düğünü için memleketine geldi. Düğünde yakınları ile sohbet eden Deveci, bu esnada havaya açılan ateş sonucu kurşunların hedefi oldu. Vurularak ağır şekilde yaralanan Deveci, kanlar içerisinde yerde kaldı.

GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray'a götürülen Deveci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, silahı kullandığı belirlenen Abidin Ü'yü gözaltına aldı. Abidin Ü'nin Deveci'nin de akrabası olduğu öğrenildi. Deveci, memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak. Soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KONYA #AKSARAY

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Uzman çavuş maganda kurbanı
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