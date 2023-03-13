Uzman isimden Karadeniz’deki o ilimiz için deprem riski uyarısı!

'SAMSUN RİSK ALTINDA'

Depremlerin önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Bayrak, geçen günlerde Samsun açıklarında meydana gelen depremlerin genel olarak denizin içinde olduğunu belirterek, "Günümüzde depremleri önceden tahmin etmek mümkün değildir. Yalnızca istatistiksel olarak tahminler yapılabilir. Bu da fiziksel parametrelerin ve küçük depremlerin sürekli takibi ile olur. Ancak depremler ani geliştikleri için bu yöntemler de tam anlamıyla sonuç vermez. Karadeniz'de Batum ve Bartın'da son 50 yılda 2 büyük deprem meydana geldi. Samsun açıklarında görülen depremler de Batum ve Bartın depremlerinde olduğu gibi ters fay olup, bindirme zonunda meydana gelmiştir. Ancak Samsun, güneyinden geçen Kuzey Anadolu fay hattı nedeniyle risk altındadır. 7 ve üzeri bir deprem şehrimizde büyük yıkıma neden olur. Özellikle dolgu alanlarına, tarımsal alanlara yapılan ve imar yasalarına uygun yapılmayan binalarda yıkımlar oluşabilir" diye konuştu.