Uzman isimden SABAH’a özel açıklamalar: Yasa dışı bahis gençleri nasıl hedef alıyor? Dikkat çeken ‘kolay para’ vaadi…

YASA DIŞI BAHİS GENÇLERİ "KOLAY PARA" VAADİYLE HEDEF ALIYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Esra Abay Çelik, bahis ve kumarın gençlere kolay kazanç gibi pazarlandığını belirterek, "Bahis tahmine dayalı bir kumar türü olarak; sanki kişinin öngörüsü, tahmin gücü ve şansıyla sanki kolaylıkla edinilebileceği bir kazanç (!) olarak pazarlanmaktadır. Bakın, gelen davetler hep bu umudu ve ihtimali beslemekte; '5 dakikada hayatını değiştirecek' iddiasıyla adeta bir imkân, bir fırsat gibi sunulmaktadır." dedi İletişim teknolojilerindeki gelişmelerle kumar endüstrisinin de dijitalleştiğini ifade eden Abay Çelik, "Böylece hem hedefleme değişmiştir hem de illegal yöntemler çoğalmıştır. Sonuçta artık kumar ve kumarın bir türü olan bahis; mekân, boyut ve biçim değiştirmiştir" ifadelerini kullandı. "Hoş geldin bonusu", "kumar bonusu", "güvenilir bahis", "bedava bahis", "son fırsat" ve "hızlı ödeme" gibi reklamların çeşitli dijital platformlarda daha görünür hale geldiğini belirten Abay Çelik, bu ifadelerin zaman baskısı, güven vaadi ve gelecek umuduyla potansiyel müşterileri ikna etmeye yönelik yöntemler olduğunu söyledi.