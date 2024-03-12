Uzmanından ramazan uyarıları: ‘İftardan sonra yürüyüş yapıp bol su için’

Beslenme ve Diyet Uzmanı Betül Koç, iftarda çok fazla yemenin çeşitli rahatsızlıkları da beraberinde getirdiğini ifade etti. Koç, "İftarda boş mideyi birden doldurmak ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, mide bağırsak rahatsızlıklarına sebep olduğu için iftardan sahura kadar öğün sayısını artırıp, aralıklarla beslenmeye özen gösterin. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tercih edin. Yürüyüş yapmak sindirimi kolaylaştıracaktır. Mideyi rahatsız etmemek ve kalori alımını kontrol etmek için en doğru pişirme yöntemleri ızgara, fırınlama, haşlama veya buğulamadır. Fazla yağ alımına sebep olacak kızartma ve kavurma yöntemlerinden uzak durun" dedi.Koç, "Günlük tüketmeniz gereken su miktarına ulaşmaya çalışın. İftarda orucu su ile açmak ve sonrasında su içmeyi alışkanlık haline getirmek önemlidir" dedi.