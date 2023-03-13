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Giriş Tarihi: 13.3.2023 11:12 Son Güncelleme: 13.3.2023 11:24

Uzmanlar dolandırıcılara karşı uyardı

Asrın felaketinin ardından yaşanan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Devletin bütün kurumlarıyla her anlamda halkın yanında olduğu bu süreçte, vatandaşların depremzedelere yönelik yardımları üzerinden yeni dolandırıcılık yöntemleri de ortaya çıkmış durumda. Hukukçular, bağış yaparken dolandırıcılarla karşılaşmamak için resmi kurumların resmi hesaplarına bağış yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtirken dolandırılan vatandaşların kayıplarının telafisi için izlenecek yolu anlattı.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Uzmanlar dolandırıcılara karşı uyardı

İnsanların duygusal olarak yoğun hisler yaşadığı bu dönemde geliştirilen dolandırıcılık yöntemlerinin başında yardım kuruluşları adına bağış toplamak geliyor. Sabit hatlardan aranan vatandaşlara AFAD ya da Kızılay gibi kuruluşlardan aradıklarını söyleyip depremzedeler için yardım ya da bağış toplamak isteyenler dolandırıcılar bu şekilde vatandaşların duygularını istismar edebiliyor.

HEMEN YARGIYA BAŞVURULMALI

Bu şekilde bir vaka ile karşılaşan vatandaşların yapması gerekenleri Avukat Mustafa Yaren şu şekilde sıralıyor: "Mağdur vatandaşlar, öncelikle avukatlarına olayı izah etmeleri ve delil olarak gelen aramaların numaraları, gönderilen mesajları varsa banka dekontları avukatlarıyla paylaşmaları gerekiyor. Bunun üzerine soruşturma aşaması başlayacak ve savcılığın iddianame hazırlamasıyla yetkili mahkeme ilgili kişiler hakkında yargılama yapacak ve vatandaşın zararının tamamı giderilecek ve suçun failleri de cezalandırılabilecektir."

EK TEMİNATLI KASKO ZARARI KARŞILAR

Depremde araçları hasar alan vatandaşların merak ettiği konuların başında da trafik sigortası ya da kaskonun söz konusu zararı karşılayıp karşılamadığı geliyor. Avukat Ramil Garipli ise merak edilen konular hakkında şu bilgileri paylaştı: "Trafik poliçesi diye bildiğimiz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası deprem nedeniyle araçlarda meydana gelen zararı karşılamaz. Dar anlamda Kasko sigortası tek başına deprem nedeniyle araçlarda meydana gelen zararı karşılamaz. Deprem nedeniyle araçlarda meydana gelene zararın karşılanması için mutlaka ek teminat ile bunun poliçeye yansıması gerekmektedir. Uygulamada buna genişletilmiş kasko sigortası veya ek teminatlı kasko sigortası adı verilmektedir. Eğer zarar gören vatandaşlarımızın dar kasko poliçesi yoksa yani ek teminatlar verilen bir poliçe ile araçlarını sigortalamışlarsa bu durumda ilgili sigorta şirketlerine müracaat etmeleri ve zararlarının giderilmelerini talep etme hakları mevcuttur."

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Uzmanlar dolandırıcılara karşı uyardı
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