Uzmanlar, Gümüşhane’nin deprem risk haritasını çıkartıyor: Tespit edilen riskli binalar yıkılacak

Şehri daha güvenilir bir hale getirmek için çalışacaklarını belirten Başkan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Alemdağ ve ekibi , kent genelinde deprem riski taşıyan yapıları tespit edeceklerini söyledi. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, "Gümüşhane'de güvenli gelecek için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Son günlerde Kelkit ilçemizde yaşanan ve çevre illerden de hissedilen 4.3 ve 4.1 şiddetindeki depremlere karşı daha önce almış olduğumuz önlem alma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gümüşhane Üniversitesi Uygulamalı Jeoloji Kürsüsünden Prof. Dr. Selçuk Alemdağ ve ekibinden destek alarak şehrimizi daha güvenli bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.