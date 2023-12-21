Uzmanlar, Gümüşhane’nin deprem risk haritasını çıkartıyor: Tespit edilen riskli binalar yıkılacak

Şehri daha güvenilir bir hale getirmek için çalışacaklarını belirten Başkan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Alemdağ ve ekibi , kent genelinde deprem riski taşıyan yapıları tespit edeceklerini söyledi. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, "Gümüşhane'de güvenli gelecek için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Son günlerde Kelkit ilçemizde yaşanan ve çevre illerden de hissedilen 4.3 ve 4.1 şiddetindeki depremlere karşı daha önce almış olduğumuz önlem alma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gümüşhane Üniversitesi Uygulamalı Jeoloji Kürsüsünden Prof. Dr. Selçuk Alemdağ ve ekibinden destek alarak şehrimizi daha güvenli bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.
'RİSKLİ YAPILAR TESPİT EDİLİP YIKILACAK'
Kentsel dönüşüm ile yapıları daha güvenilir hale getireceklerine dikkat çeken Başkan Çimen, "Eski yapıları tespit ederek Gümüşhane genelindeki eski ve riskli yapıları belirlemek için şehrimizin her köşesini titizlikle tarayarak deprem riski taşıyan yapıları tespit edeceğiz. Daha sonra kentsel dönüşüm ile bu yapıları daha güvenli hale getireceğiz. Gümüşhane'nin deprem riskine karşı daha dirençli ve güvenli bir kentsel yapısına kavuşmasını amaçlıyoruz "dedi.
'GÜMÜŞHANE DEPREME HAZIR HALE GETİRİLMELİDİR'
Süreçle ilgili SABAH'a açıklamalarda bulunan Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Alemdağ, Türkiye'de son zamanlarda yaşanan depremler ve Kuzey Anadolu Fay Zonu'na yakınlığı ile bilinen Gümüşhane İl yerleşkesi ve ilçelerindeki eski yapı yoğunluğuna dikkat çekerek, "Özellikle 2000 yılı öncesi yönetmeliklere göre inşa edilmiş ve alüvyon zemin üzerinde bulunan binaların düşük magnitüdlü depremler ile sürekli yorulması sebebiyle, binaların olası daha büyük magnitüdlü depremlere hazır hale getirilmesi gerekmektedir.
Bu sebeple, Gümüşhane İl Merkezi ve İlçelerinde bulunan eski yapı stoğunun ve zemin özelliklerinin yeniden gözden geçirilerek, yapı sağlığının denetlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kamu kurum kuruluşların ve yerel yönetimlerin hazırlıklı olup, konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir " ifadelerini kullandı.