Uzmanlar mutfaktaki ezberleri bozdu: Brokolinin en sağlıklı hali bakın hangisi çıktı!

Yüksek vitamin değerleriyle öne çıkan brokoli, sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin mutfaklarında her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Genellikle sıcak suda kaynatılan ya da sote yapılarak tüketilen bu sebze, doyurucu yapısıyla öğünlerimizi zenginleştiriyor.
Brokoliyi böylesine değerli kılan asıl şey, kansere karşı koruyucu özelliğiyle bilinen "sülforafan" maddesi. Fakat bu güçlü bileşen sebzenin içinde doğrudan hazır halde bulunmuyor; doğru koşullarda bizim onu açığa çıkarmamız gerekiyor.
Araştırmacılara göre, sülforafanın ortaya çıkması için brokolideki enzimlerin ancak hücre duvarı parçalandığında birbiriyle etkileşime girmesi şart. Yani bu faydalı bileşen, sadece sebzeyi bıçakla doğradığınızda veya çiğnediğinizde sentezlenmeye başlıyor.
Mutfaktaki en büyük hata ise brokoliyi doğrar doğramaz vakit kaybetmeden ateşe veya sıcak suya maruz bırakmak. Uzmanlar, doğrama işleminden sonra sebzeyi en az 30-40 dakika tezgahta bekleterek bu yararlı enzimlerin aktif hale gelmesine izin vermemiz gerektiğini vurguluyor.
Eğer doğradığınız brokoliyi beklemeden hemen pişirirseniz, ısı yüzünden enzimler anında parçalanıyor ve faydalı madde üretimi tamamen duruyor. Bekleme süresine uyduğunuzda ise bileşenler çoktan oluştuğu için pişirme işlemi besin değerini artık etkilemiyor.
Bekleme süresini tamamladıktan sonra uzmanların önerdiği en sağlıklı pişirme yöntemi ise sebzeyi hafif buharda pişirmek. Brokoliyi suyla doğrudan temas ettirmeden, sadece 3-4 dakika buharda tutmak kalan tüm vitaminleri de maksimum seviyede koruyor.
Mutfağınızda beklemek için vaktiniz yoksa, brokolinin faydalarından eksiksiz yararlanmanın bir diğer garantili yolu onu tamamen çiğ tüketmek. İncecik doğrayıp salatalara eklediğinizde, sindirim esnasında enzimler vücutta anında çalışmaya başlıyor.
Sadece ufak bir zamanlama ayarıyla ve pişirme öncesi kısa bir bekleme süresiyle tabaklarınızdaki brokoliyi tam bir sağlık deposuna çevirmek sizin elinizde. Doğra, beklet ve hafifçe pişir kuralıyla bu yeşil sebzenin potansiyelinden eksiksiz şekilde yararlanabilirsiniz.