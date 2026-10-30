Uzmanlar uyarıyor: Ev temizliğinde birçoğumuzun yaptığı o alışkanlık aslında etkiyi düşürüyor!

Temizlik Spreylerini Sıktıktan Sonra Neden Beklemek Gerekiyor?

Pek çok kişi temizlik spreyini yüzeye püskürttükten birkaç saniye sonra bezle silme eğilimindedir. Ancak temizlik ürünlerinin bileşimindeki aktif maddelerin, kir ve yağ tabakasına nüfuz edip yapısını bozabilmesi için belirli bir süreye ihtiyacı bulunur. Sıktıktan hemen sonra yapılan silme işlemi, ürünün kimyasal işlevini tamamlamasını engeller. Yapılan değerlendirmeler, yüzeylerde sadece 30 ila 60 saniye kadar beklemenin bile kirlerin çok daha rahat çözülmesini sağladığını gösteriyor.