Uzmanlar uyarıyor: Ev temizliğinde birçoğumuzun yaptığı o alışkanlık aslında etkiyi düşürüyor!

Pek çok kişi temizlik spreyini yüzeye püskürttükten birkaç saniye sonra bezle silme eğilimindedir. Ancak temizlik ürünlerinin bileşimindeki aktif maddelerin, kir ve yağ tabakasına nüfuz edip yapısını bozabilmesi için belirli bir süreye ihtiyacı bulunur. Sıktıktan hemen sonra yapılan silme işlemi, ürünün kimyasal işlevini tamamlamasını engeller. Yapılan değerlendirmeler, yüzeylerde sadece 30 ila 60 saniye kadar beklemenin bile kirlerin çok daha rahat çözülmesini sağladığını gösteriyor.
Temizlik ve dezenfeksiyon kavramları sıklıkla birbirine karıştırılsa da işleyiş bakımından farklılık gösterir. Dezenfektanların yüzeydeki mikroorganizmalar üzerinde hedeflenen etkiyi gösterebilmesi için temas süresi (contact time) büyük önem taşır. Ürünün ambalajında belirtilen süre boyunca yüzeyin nemli kalması şarttır. Süre tamamlanmadan kurutulan veya silinen yüzeylerde hedeflenen hijyen seviyesine ulaşmak mümkün olmayabilir.
Fazla deterjan kullanmak temizliği artırmaz, aksine yüzeylerde kimyasal kalıntı bırakarak matlaşma ve lekelere neden olabilir. Ürünleri önerilen miktarda kullanmak yeterlidir.
Temizlik esnasında kullanılan bezin tutuluş şekli bile alınan sonucu doğrudan etkiler. Mikrofiber bezleri doğrudan avuç içinde büzüştürmek yerine dörde katlayarak kullanmak, toplamda 8 temiz yüzey elde etmenizi sağlar. Kirlenen yüzeyi çevirerek yeni bir temiz tarafa geçmek, kirin farklı alanlara taşınmasını önler. Ayrıca hafif nemlendirilen mikrofiber bezler, static etki sayesinde toz ve yağı bünyesine daha kolay hapseder.
Temizliğe yanlış noktadan başlamak, aynı alanın defalarca silinmesine neden olabilir. Uzmanların önerdiği temel kural, temizliği daima yukarıdan aşağıya doğru yürütmektir. Dolapların üst kısımları, raflar ve tezgahlar temizlendikten sonra en son zemine geçilmelidir. Böylece üst yüzeylerden dökülen toz ve parçacıklar, önceden temizlenmiş zeminleri tekrar kirletmemiş olur.
Daha güçlü bir hijyen sağlama amacıyla farklı temizlik maddelerini karıştırmak son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Özellikle çamaşır suyu gibi klor içeren ürünlerin farklı temizleyicilerle temas etmesi, solunum yolları için risk oluşturan gazların açığa çıkmasına neden olabilir. Temizlik ürünleri her zaman tek başına, üretici talimatlarına uygun olarak ve ortam havalandırılarak kullanılmalıdır.