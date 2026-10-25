Uzmanlardan hayati çocuk felci uyarısı: “Tek korunma yolu aşı”

Çocuk Enfeksiyon Kliniği'nden Uzm. Dr. Meltem Kıymaz, çocuk felcinin virüs kaynaklı ve son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek virüsün esas olarak sindirim ve solunum yoluyla vücuda girdiğini söyledi. Dr. Kıymaz, sinir sistemine ulaşan virüsün kalıcı felçlere ve hatta yaşamı tehdit eden solunum yetmezliklerine yol açabileceğini ifade etti.

"EN ETKİLİ GÜVENCEMİZ AŞI"

Çocuk felcinin kesin bir tedavisinin bulunmadığının altını çizen Uzm. Dr. Meltem Kıymaz, şunları kaydetti: "Çocuklarımızı sakat kalmaktan korumanın ve hastalıktan korunmanın tek yolu aşılanmaktır. Geçmişte dünya genelinde binlerce çocuğun sakat kalmasına yol açan bu hastalık, küresel aşı kampanyaları sayesinde büyük oranda yok edilmiştir. Ancak virüsün tamamen silinmediği bölgeler ve artan uluslararası seyahatler göz önüne alındığında, aşılanma oranları düştüğü an hastalığın yeniden yayılma riski ortaya çıkmaktadır. Virüs bulaşan kişilerin birçoğunda hiçbir belirti görülmese de bu kişiler hastalığı çevrelerine yaymaya devam ederler." Dr. Kıymaz, günümüzde kullanılan İnaktif Polio Aşısı (İPA/IPV) ve Oral Polio Aşısı (OPA/OPV) hakkında bilgi vererek, yeni nesil aşı teknolojileriyle (nOPV2) gibi toplum sağlığının en üst düzeyde korunduğunu vurguladı. Tüm aileleri rutin çocukluk çağı aşı takvimine uymaya davet eden Dr. Kıymaz, "Aşı sadece kendi çocuğunuzu değil, sağlık durumu nedeniyle aşı olamayan kırılgan çocuklarımızı da korur. Unutmayalım; çocuk felci önlenebilir bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.

BAŞHEKİM: "GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SAHADAYIZ"

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Erzurum Şehir Hastanesi olarak temel hedefimiz, sadece hastalıkları tedavi etmek değil, toplumumuzu ve özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hastalanmadan korumaktır. Bölgenin en büyük sağlık üssü olarak, gelişmiş tıbbi imkânlarımız ve uzman hekim kadromuzla aşılamanın ve koruyucu hekimliğin her zaman destekçisiyiz. Velilerimizin aşı takvimini titizlikle takip etmeleri, sağlıklı nesiller yetiştirmemiz açısından hayati önem taşımaktadır. Tüm ailelerimizi çocuklarının aşılarını zamanında ve eksiksiz yaptırmaya davet ediyorum." Haberin son bölümünde, çocuk felci aşısı ve diğer rutin çocukluk çağı aşılarının tüm aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde güvenle uygulandığı hatırlatıldı.