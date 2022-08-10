Uzun soluklu dizi Arka Sokaklar yıllara meydan okuyor! 5 yeni oyuncu ve 17. yeni sezonuyla ekranlarda olacak...

5 YENİ OYUNCU

Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar 17'nci sezonu ve yeni oyuncularıyla yeniden Kanal D ekranlarında olacak.

Yeni oyuncular arasında; Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova gibi isimler yer alıyor. Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek. Öte yandan Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.