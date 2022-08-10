Uzun soluklu dizi Arka Sokaklar yıllara meydan okuyor! 5 yeni oyuncu ve 17. yeni sezonuyla ekranlarda olacak...

Başladığı günden bugüne dikkat çeken Arka Sokaklar 17. Sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Uzun soluklu dizinin sıkı takipçileri şimdiden yapımla ilgili detayları merakla bekliyor. Birbirinde farklı tiplemelerin, oyuncuların yer aldığı dizide bu sezon beş yeni oyuncu katılacak. İşte Arka Sokaklar'ın 17. Sezonundan detaylar...
ARKA SOKAKLAR 17. SEZONUYLA GERİ DÖNÜYOR!
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezon çekimleri başlarken kadroya 5 yeni oyuncunun dahil olduğu kaydedildi.
5 YENİ OYUNCU
Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar 17'nci sezonu ve yeni oyuncularıyla yeniden Kanal D ekranlarında olacak.
Yeni oyuncular arasında; Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova gibi isimler yer alıyor. Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek. Öte yandan Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.