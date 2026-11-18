Türkiye'de en az 150 bin ABD doları yatırım yapan yabancılara 3 yıl, en az 200 bin ABD doları yatırım yapanlara ise 5 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilmesine imkan tanıyan "Yabancı Yatırımcılara Düzenlenecek İkamet İzinlerine Dair Karar", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme yalnızca ikamet iznine ilişkin olduğu ve Türk vatandaşlığı kazanılmasına yönelik mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31 inci maddesiyle Cumhurbaşkanına verilen yetkiye dayanılarak hazırlandı. Söz konusu hüküm, Türkiye'de çalışmayan ancak belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancılara ikamet izni verilmesini öngörüyor.

DÜZENLEME VATANDAŞLIK DEĞİL, İKAMET İZNİ KAPSAMINDA

Karar kapsamında düzenlenecek ikamet izinleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun istisnai yoldan vatandaşlık kazanılmasını düzenleyen 12'nci maddesi kapsamında değerlendirilmeyecek.

İZİN SÜRESİ YATIRIM TUTARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Karara göre ikamet izninin süresi yatırım tutarına göre belirleniyor. En az 150 bin ABD doları yatırım yapan yabancılara 3 yıl, en az 200 bin ABD doları yatırım yapanlara ise 5 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek. Düzenleme kapsamında değerlendirilecek yatırım araçları olarak belirlendi. Yatırım şartlarının yerine getirilip getirilmediği, yatırım aracına göre ilgili kurumlar tarafından tespit edilecek. Bu kapsamda verilen ikamet izni çalışma izni yerine geçmeyecek. Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca çalışma izni alması gerekecek.

UYGULAMA KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ŞARTLAR ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLECEK

Düzenleme kapsamındaki ikamet izinleri, 6458 sayılı Kanunda yer alan genel şartlar ve değerlendirmeler esas alınarak düzenlenecek. Uluslararası uygulamalar dikkate alınarak hazırlanan düzenlemeyle, yatırımcılara öngörülebilir ve uzun süreli bir yasal kalış imkanı sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede ülkemizde gerçekleştirilen yatırımların sürekliliğinin, ekonomiye ve istihdama katkısının artırılması hedefleniyor.