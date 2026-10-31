Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nde sona doğru!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından yerinde dönüşüm, yüzde 100 uzlaşı, belediye güvencesi ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütülen Karabağlar Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 3. ve 4. etaplarında toplam 1902 bağımsız bölümün inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ tarafından yürütülen çalışmalarda 3. etabın ilk bloklarında sona gelindi ve örnek daireler hazırlandı. 4. etapta ise temel çalışmalarının ardından kaba inşaatta önemli ilerleme kaydedildi.

3. ETAPTA HAK SAHİBİ KONUTLARININ YER ALDIĞI İLK ADA YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 1. ve 2. etaplarını tamamladıklarını ve burada yaşamın başladığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Kontrol Şube Müdürü Önder Çakır, "Cemil Başkanımızın vizyonu, kentsel dönüşüme verdiği önem ve destek sayesinde ikmal ihaleleriyle 3. ve 4. etap çalışmalarını yeniden hızlandırdık. Hak sahiplerine ait konutların yer aldığı ilk adamızı yıl sonuna kadar, diğer adayı ise 2027'nin ilk iki ayında tamamlamayı planlıyoruz. 3. etapta tüm inşaatları 2027 sonuna kadar tamamlamayı, 4. etapta ise bir adayı 2027 Temmuz ayında, etabın tamamını da 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. İnşaat yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra bağımsız bölümlerin hak sahiplerine teslimi için ilgili mevzuat kapsamında gerekli çalışmaları başlatacağız. Çalışmalar hızla ilerliyor, performansımız çok yüksek" diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TEMELİ HAK SAHİPLERİ İLE UZLAŞMADIR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere'de şeffaflık ve uzlaşı ilkeleriyle yürüttüğü dönüşüm sürecini anlatan Önder Çakır, "Kentsel dönüşümün temelini hak sahipleriyle uzlaşma oluşturuyor. Çarpık yapılaşmanın ve depreme dayanıksız konutların bulunduğu bölgelerde, vatandaşların mülkiyet haklarını koruyarak uzlaşmak gerekiyor. Bu nedenle yüzde 100 uzlaşı, yerinde dönüşüm ve mülkiyet haklarının korunması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Dönüşüm alanlarında öncelikle envanter çalışması yapıyor, hak sahiplerinin mülkiyet haklarını koruyacak şekilde bir uzlaşma masası kuruyoruz. Vatandaşlarımıza proje tamamlandığında nasıl konutlara kavuşacaklarını anlatıyoruz. Uzlaşmanın ardından ihale ve yapım aşamasına geçiyoruz. Yapım işini Uzundere'de iştirakimiz İZBETON AŞ üstlenirken kontrollük hizmetini de yine iştirakimiz Egeşehir A.Ş yürütüyor. Tüm süreç, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ilerliyor" dedi.

"ÇOK SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR UZUNDERE YARATIYORUZ"

Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin yalnızca yapıların yenilenmesini değil, mahallenin bütüncül bir dönüşümünü hedeflediğini belirten Çakır, "Kentsel dönüşümü sadece güvenli olmayan binaların yenilenmesi olarak görmemek gerekiyor. Biz burada yollarından altyapısına, otoparkından ulaşımına kadar yaşamın her alanını yeniden düzenliyoruz. Çok sağlıklı ve güvenli bir alan yaratıyoruz. 1. ve 2. etapta konutları teslim ederek hak sahiplerinin mutluluğuna tanıklık ettik. Bu memnuniyet çalışmalarımıza güç veriyor. Eski Uzundere'de yollarından yapılarına kadar düzensiz bir yerleşim vardı. Proje tamamlandığında altyapısı, parkları, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla modern, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı ortaya çıkacak. Amacımız, tüm bu unsurları birbiriyle bütünleştirerek Uzundere'ye yeni bir kimlik kazandırmak" ifadelerini kullandı.

İNŞAATLAR SORUNSUZ ŞEKİLDE İLERLİYOR

Sahadaki çalışmalar hakkında bilgi veren İZBETON Kentsel Dönüşüm Proje Şefi Doğukan Karahan, "Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. ve 4. etaplarında inşaat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3. etapta yapılması planlanan bağımsız bölümlerden 796'sının inşaatını yürütüyoruz. Bu kapsamda ilk örnek daireleri tamamladık. Yıl sonuna kadar bir adadaki konutların inşaatını bitirmeyi hedefliyoruz. 4. etapta ise planlanan bağımsız bölümlerden 1106'sının inşaatında önemli ilerleme kaydettik. Çalışmalarımız planlanan doğrultuda devam ediyor" diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM SADECE YENİ BİNALAR İNŞAA ETMEK DEĞİLDİR"

Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yalnızca yapıların yenilenmesini değil, bütüncül bir sosyal yaşam alanı oluşturmayı da hedeflediğini belirten Doğukan Karahan, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın bize duyduğu güvenle vatandaşlarımızı bir an önce yeni konutlarına kavuşturmak istiyoruz. Bu çalışmalar İzmir için büyük önem taşıyor. Çünkü kentsel dönüşüm, yalnızca yeni binalar inşa etmek değil; vatandaşlarımızın güvenle yaşayabileceği, sağlıklı ve nitelikli yaşam alanları oluşturmak anlamına geliyor" dedi.

GÜNCEL DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN

Konutların güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edildiğini ve tüm teknik kontrollerin titizlikle yürütüldüğünü belirten Karahan, "İzmir'in deprem gerçeği, yapıların mühendislik esaslarına uygun inşa edilmesini, kullanılan malzemelerin ve imalatların teknik gereklilikleri karşılamasını zorunlu kılıyor. İZBETON olarak 3. ve 4. etaplarda yürüttüğümüz çalışmaları teknik ekiplerimizle yakından takip ediyor, imalatların projeye uygun ve kontrollü ilerlemesini sağlıyoruz. Başkanımız Cemil Tugay'ın vizyonuyla kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirerek vatandaşlarımızı güvenli ve konforlu konutlarla buluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

UZUNDERE HER ALANDA YENİLENİYOR

Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'ndaki tüm etapların tamamlanmasıyla toplam 4 bin 294 bağımsız bölüm güvenli konutlar olarak hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Uzundere'de hayata geçirilen bütüncül dönüşümün, İzmir'de ilerleyen yıllarda uygulanacak kentsel dönüşüm projelerine de örnek olması hedefleniyor. İZBETON ekipleri, konutları güvenli ve en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör