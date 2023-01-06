Vahşetin Çağrısı filmi sinemaseverlerle buluşacak. Filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler gibi detaylar merak ediliyor. Film 2020 yılına ait olup macera, dram ve aile türlerindedir. Yönetmen koltuğunda; Chris Sanders otururken filmin senaristliğini Jack London, Michael Green yapmıştır. Peki; Vahşetin Çağrısı filmi konusu nedir? Vahşetin Çağrısı filmi oyuncuları kimler?

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU

Vahştin Çağrısı, bir kızak köpeğinin, Alaska'da vahşi yaşamda hayatta kalmak için verdiği mücadele konu ediliyor. Bir kızak köpeği olan Buck, Kaliforniya'daki hayatından koparılarak kızak çekmesi için Alaska'ya götürülür. Bir anda mutlu yuvasından ayrılıp hayatı tepetaklak olan Buck, Alaska'nın zorlu yaşamına uyum sağlamaya çalışır. Posta dağıtım işinin çaylağı olan Buck, gün geçtike bu dünyaya alışır. Onun bu vahşi hayata alışma sürecinde yaşadıkları, Buck'un kendisini keşfetmesini sağlayacaktır.

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ OYUNCULARI

Harrison Ford - John Thornton, deneyimli bir sınır insanı ve Buck'ın dördüncü sahibi

Omar Sy - Perrault, Fransız-Kanadalı posta koşucusu ve Buck'ın ikinci sahibi

Dan Stevens - Hal, Charles'ın kayınbiraderi, Mercedes'in erkek kardeşi ve Buck'ın kendisini ve diğer köpeklerini taciz eden üçüncü sahibi

Cara Gee - Françoise, Kızılderili posta koşucusu ve Perrault'nun asistanı