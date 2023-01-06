Haberler Yaşam Haberleri Vahşetin Çağrısı filmi konusu nedir? Vahşetin Çağrısı filmi oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 6.1.2023 16:34

Vahşetin Çağrısı filmi konusu nedir? Vahşetin Çağrısı filmi oyuncuları kimler?

Vahşetin Çağrısı filmi 6 Ocak 2023 Cuma akşamı ATV ekranlarına gelecek. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yargıcın köpeği olarak iyi bir hayat süren yaramaz Buck, bir gün kaçırılır ve kızak sürmesi için Alaska'daki bir posta ofisine satılır. Rahat ve sıcak bir evde büyüyen Buck, Alaska'nın zorlu şartlarına alışmakta güçlük çekse de bu vahşi doğada onu çeken bir şey vardır. Buck zamanla iç güdülerini bulacak ve vahşi doğada kendine bir yer edinecektir. Peki; Vahşetin Çağrısı filmi konusu nedir? Vahşetin Çağrısı filmi oyuncuları kimler?

Vahşetin Çağrısı filmi konusu nedir? Vahşetin Çağrısı filmi oyuncuları kimler?

Vahşetin Çağrısı filmi sinemaseverlerle buluşacak. Filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler gibi detaylar merak ediliyor. Film 2020 yılına ait olup macera, dram ve aile türlerindedir. Yönetmen koltuğunda; Chris Sanders otururken filmin senaristliğini Jack London, Michael Green yapmıştır. Peki; Vahşetin Çağrısı filmi konusu nedir? Vahşetin Çağrısı filmi oyuncuları kimler?

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU

Vahştin Çağrısı, bir kızak köpeğinin, Alaska'da vahşi yaşamda hayatta kalmak için verdiği mücadele konu ediliyor. Bir kızak köpeği olan Buck, Kaliforniya'daki hayatından koparılarak kızak çekmesi için Alaska'ya götürülür. Bir anda mutlu yuvasından ayrılıp hayatı tepetaklak olan Buck, Alaska'nın zorlu yaşamına uyum sağlamaya çalışır. Posta dağıtım işinin çaylağı olan Buck, gün geçtike bu dünyaya alışır. Onun bu vahşi hayata alışma sürecinde yaşadıkları, Buck'un kendisini keşfetmesini sağlayacaktır.

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ OYUNCULARI

Harrison Ford - John Thornton, deneyimli bir sınır insanı ve Buck'ın dördüncü sahibi

Omar Sy - Perrault, Fransız-Kanadalı posta koşucusu ve Buck'ın ikinci sahibi

Dan Stevens - Hal, Charles'ın kayınbiraderi, Mercedes'in erkek kardeşi ve Buck'ın kendisini ve diğer köpeklerini taciz eden üçüncü sahibi

Cara Gee - Françoise, Kızılderili posta koşucusu ve Perrault'nun asistanı

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
Son dakika: Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
Abdullah Bey kendisi çıksın
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu
Son dakika: BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi
EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL? Ocak emekli zammı 2023 duyuruldu!
Bu savaş ne olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Vahşetin Çağrısı filmi konusu nedir? Vahşetin Çağrısı filmi oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA