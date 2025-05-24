Vahşi cinayetin ardından alacak verecek meselesi çıktı! Ortağı 200 bin lira için öldürdüğünü itiraf etti

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Kuşburnu mahallesinde 19 Mayıs günü hayvancılıkla uğraşan 49 yaşındaki baba Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati araçlarında yanmış halde cesetleri bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, jandarma Sati'nin ortağı Ali Mert İldeniz ile birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı. Mahkeme tarafından tutuklanan 3 kişi arasında yer alan Ali Mert İldeniz, 735 saat kamera incelemesinin ardından cinayetle ilgili önemli delilere ulaşan jandarmaya suçunu itiraf etti.

"200 BİN LİRA ALACAĞIM İÇİN ÇAĞIRDIM"

Oğlu ile birlikte vahşice öldürülen Remzi Sati'nin ortağı 25 yaşındaki Ali Mert İldeniz, 200 bin lira aşacağı için Sati'yi konuşmak için çağırdığını itiraf ederek, "Olayın olduğu yere gelen Remzi ve oğlu Muhammed'i üzerindeki tabanca ile öldürdüm. Ardından delilleri yok etmek amacıyla ikisini de kamyonetle birlikte yaktım" itirafında bulundu.

KOLONYA VE BENZİN KULLANDI

Cinayeti itiraf eden Ali Mert İldeniz'e jandarma olay yerinde keşif yaptırdı. Yoğun güvenlik önlemi altında cinayeti nasıl işlediğini Cumhuriyet Savcısına anlatan İldeniz'in baba ve oğlunu yakmada kullandığı kolonya, benzin şişesi ile olay günü giydiği mont yer göstermesi sonucu bulundu. İldeniz'in baba Renzi Sati ve oğlu Muhammed Sati'yi öldürdüğü tabancası da evine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki bir ağaca saklanmış vaziyette bulundu.