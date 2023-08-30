Vale cinayetinin tüm ayrıntıları! 700 ayrı kameradan 200 kilometre takip ettiler

POLİS BAĞ EVİNİ BASTI

Polis ekipleri cinayetle ilgili yürüttükleri araştırmada, olaya karışanların Cebrail E.(20) ikiz kardeşi Mikail E., Yakup Y.(21) ve Baran P. olduğunu belirledi. Adım adım izlerini bulan Cinayet Büro dedektifleri şüphelilerin izlerini tamamen kaybetmek için Kırklareli Lüleburgaz'da bir bağ evine gittiklerini tespit etti. Hepsi birlikte oraya kaçmış ve saklanmışlardı. Günlerce uyumayan Cinayet Büro ekipleri amirleri dahil bağ evinin olduğu alana gitti. Yaklaşık 50 polis evin etrafını sardı. Şüpheliler orada dahi polise mukavemet gösterip kaçmaya çalıştılar ama hiç biri başarılı olamadı.