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Giriş Tarihi: 2.2.2022 09:28 Son Güncelleme: 2.2.2022 09:41

Vale kavgasına 3 kez müebbet hapis istendi!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Vale kavgasına 3 kez müebbet hapis istendi!

Sosyetenin uğrak yeri Arnavutköy'de geçen yıl 1 Şubat'ta lüks mekanların valeliğini almak isteyen iki grup arasında çıkan çatışmayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Çıkan çatışmada iki kişiyi kurşun yağmuruna tutan Yılmaz A. hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 3 kez müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Tartışmanın ise lüks mekanlardaki vale hizmetinin kim tarafından verilmesine ilişkin yaşanan husumet nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Sosyetenin uğrak yerlerinden birisi olan İstanbul Arnavutköy'de iki restoranın çalışanları arasında silahlı kavga çıktı. Olay, 1 Şubat 2021'de Arnavutköy'de meydana geldi. Ünlü balık restoranının kapısının önünde duran 2 kişi diğer restoranın valesine laf atınca taraflar arasında tartışma başladı. Olayın arbedeye dönüşmesiyle Yılmaz A., belinden çıkardığı silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

ÇATIŞMADA 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çıkan çatışmada en az 10 kez silahla ateş eden Yılmaz A., Kadir A., ve Resul Ç.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Çatışmanın ardından olay yerinden hızla uzaklaşan Yılmaz A., kayıplara karışırken yaralanan 2 kişi arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan saldırının ardından kapsamlı çalışma başlatan emniyet güçleri yaptıkları aramada Yılmaz A.'nın Aksaray ilçesinde olduğunu öğrendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan Yılmaz A., çıkarıldığı nöbetçi sulh Ceza Hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma kapsamında müştekilerin ifadelerine başvurdu. Kadir A., ve Resul Ç., Arnavutköy'de bulunan bir büfenin sahibi olduklarını diğer müşteki Alican Ç.'nin ise vale ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını anlattı.

ÇATIŞMANIN SEBEBİ SOSYETE MEKANLARININ VALE HİZMETLERİ ÇIKTI

Kadir A., ve Resul Ç., ifadelerinde Arnavutköy'de bulunan lüks restoranların vale hizmetini yürüttüklerini bu nedenle Yılmaz A., ile söz konusu çevre işletmelerin vale hizmetlerinin kim tarafından yapılacağı konusunda daha önceden husumetli olduklarını ve aralarında tartışma çıktığını anlaattılar. Olay günü büfeleri önünde çay içtikleri sırada Yılmaz A.'nın yanlarından geçerken bir anda küfür etmeye başladığını söyleyen Kadir A., ve Resul Ç., kurşun yağmuruna tutulduklarını söyledi.

HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALANDILAR

Adli Tıp Kurumundan gelen rapora göre Kadir A.'nın hayati tehlike geçirecek şekilde vücudunun 4 yerinden vurulduğu, Resul Ç.'nin ise 2 adet mermi sonucu basit tıbbi müdahale giderilemeyecek şekilde yaralandığı anlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yılmaz A.'nın silahıyla hedef gözetmeyecek şekilde en az 10 kez ateş ettiğini, saldırı sonucunda 2 kişinin ağır yaralanmasına sebeiyet verdiğini belirterek iddianame düzenledi.

3 KEZ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Yılmaz A.'nın Kadir A., Resul Ç., ve Alican Ç.'ye yönelik 'Kasten Öldürme' suçunu işlediği anlatılırken şüphelinin aynı zamanda müştekilere yönelik tehdit ve hakaret suçunu da işlediğinin sabit olduğu ifade edildi. Sosyetik mekanların valeliği yüzünden çıkan çatışma sonrası 3 kez müebbet hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Vale kavgasına 3 kez müebbet hapis istendi!
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