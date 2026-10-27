Haberler Yaşam Haberleri Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de 8. hafta heyecanı!
Giriş Tarihi: 27.10.2026 11:51 Son Güncelleme: 27.10.2026 11:52

Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de 8. hafta heyecanı!

EuroLeague'de altı galibiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe Tarfin, sekizinci hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk olacak.Sarı-lacivertlilerin İspanya deplasmanı öncesinde maç saati ve canlı yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın yayın bilgileri...

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Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de 8. hafta heyecanı!
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Valencia Basket, EuroLeague'de geride kalan yedi haftada beş galibiyet elde ederken Fenerbahçe Tarfin ise altı galibiyetle üst sıralardaki yerini koruyor. İki takımın Roig Arena'da oynayacağı mücadelenin yayın bilgileri netleşti.

VALENCİA - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de sekizinci hafta karşılaşmaları basketbolseverleri heyecan dolu mücadelelerle buluşturacak. Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı 27 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

İspanya'nın Valencia kentindeki Roig Arena'da oynanacak karşılaşmayı Damir Javor, Sergio Silva ve Guido Giovannetti hakem üçlüsü yönetecek.

VALENCİA - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Tarfin'in Valencia Basket karşısında vereceği EuroLeague mücadelesi S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, İspanya'daki karşılaşmayı S Sport Plus dijital platformundan da takip edebilecek.

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FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE'DE KAÇ GALİBİYETİ VAR?

EuroLeague'de sezona etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Tarfin, geride kalan yedi karşılaşmada altı galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, son Avrupa sınavında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 64-61 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

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2026-2027 EUROLEAGUE PUAN DURUMU

  1. Panathinaikos: 7 maç, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet
  2. Fenerbahçe Tarfin: 7 maç, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet
  3. Valencia Basket: 7 maç, 5 galibiyet, 2 mağlubiyet
  4. Olympiakos: 7 maç, 5 galibiyet, 2 mağlubiyet
  5. Hapoel Tel Aviv: 7 maç, 5 galibiyet, 2 mağlubiyet

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Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de 8. hafta heyecanı!
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