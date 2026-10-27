Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de 8. hafta heyecanı!

Valencia Basket, EuroLeague'de geride kalan yedi haftada beş galibiyet elde ederken Fenerbahçe Tarfin ise altı galibiyetle üst sıralardaki yerini koruyor. İki takımın Roig Arena'da oynayacağı mücadelenin yayın bilgileri netleşti.
EuroLeague'de sekizinci hafta karşılaşmaları basketbolseverleri heyecan dolu mücadelelerle buluşturacak. Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı 27 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.
İspanya'nın Valencia kentindeki Roig Arena'da oynanacak karşılaşmayı Damir Javor, Sergio Silva ve Guido Giovannetti hakem üçlüsü yönetecek.
EuroLeague'de sezona etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Tarfin, geride kalan yedi karşılaşmada altı galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, son Avrupa sınavında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 64-61 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.