Valencia - Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de 8. hafta heyecanı!

FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE'DE KAÇ GALİBİYETİ VAR?

EuroLeague'de sezona etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Tarfin, geride kalan yedi karşılaşmada altı galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, son Avrupa sınavında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 64-61 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.