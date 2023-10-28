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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Vali beyin yazdıkları çok anlamlı

Vali beyin yazdıkları çok anlamlı
Erçin Çeşme, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın sevincini yaşadığını belirterek, "Cumhuriyet'in değerini bence önümüzdeki yıllarda daha da anlıyor olacağız. Çünkü şu an dünyada ve ülkemizin etrafında güzel şeyler yaşanmıyor. İnsanlar ölüyor ve Cumhuriyet'in ne kadar değerli olduğunu ve onu korumamız gereken bir değer olduğunu önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Bence Cumhuriyet de öyle bir şey. Ama her şeyin güzel olacağını ve geleceğe ümitle bakmamız gerektiğini Vali Bey mektubunda da yazmış. Ve Atatürk Nutuk'ta da yazmıştı. Atatürk'ün çizdiği yolda Vali Bey'in yazdığı mektupta olduğu gibi geleceğe umutla bakmaya biz gençler olarak devam etmek zorundayız" dedi.

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Vali beyin yazdıkları çok anlamlı
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