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Giriş Tarihi: 31.10.2026

Vali Davut Gül, AFAD Afet Koordinasyon Merkezi’nde

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Vali Davut Gül, AFAD Afet Koordinasyon Merkezi’nde
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İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen Sarıyer ilçesinin Ayazağa Mahallesi'nde yürütülen temizlik, hasar tespit ve yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gül'ün Ayazağa'da bulunan AFAD Afet Koordinasyon Merkezi Tırını ziyaret ederek yürütülen temizlik, hasar tespit ve yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldığı belirtildi. Paylaşımda, bölgede incelemelerde bulunan Vali Gül'ün, Başkan Erdoğan'ın "Geçmiş olsun" dileklerini vatandaşlara ileterek taleplerini dinlediği bildirildi.
#DAVUT GÜL #AYAZAĞA #İSTANBUL #SARIYER
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Vali Davut Gül, AFAD Afet Koordinasyon Merkezi’nde
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