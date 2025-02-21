Vali Karakaya, karla mücadele ekiplerine tatlı ikram etti

Bitlis'te 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yolları açık tutmak için gece gündüz çalışan Karayolları, İl Özel İdaresi ve Emniyet ekiplerini ziyaret eden Vali Karakaya, İl genelinde yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini, ancak ekiplerin vatandaşların evlerine güvenli şekilde gitmelerini sağlamak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile birlikte İl Özel İdaresi ekipleriyle merkeze bağlı Değirmenaltı ve Güroymak ilçesine bağlı Yazıkonak köylerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Karakaya, Karayolunda çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polislerini de ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Vali Karakaya yaptığı açıklamada, 306 köy yolunun kardan dolayı kapalı olduğunu, ancak ekiplerin de açma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Karakaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kar yağışı önceki gün itibari ile başladı. Kar berekettir. Kırsal mahallelerimizin ve karayollarımızın temizlenmesi çok önemlidir. Bu çerçevede karayolları ve İl Özel İdaremiz çalışmalarını devam ettiriyor. Mahalle aralarında da belediye ekiplerimiz çalışıyor. Sahada arkadaşlarımızı ziyaret etmek istedik. Son bir iki günde 50 santimetrenin üzerinde kar yağdı. Kırsal bölgelerde ise daha fazla. Bu çerçevede 10 şantiyecimizde 70 iş makinesi100 civarında personellerimizle sahada olacağız. Pazartesi gününe kadar çalışmalarımız devam edecek. Kar yağışının durumuna göre vatandaşımızın ulaşımımızı sağlayacağız. Yaz aylarına kadar bu tür çalışmalarımız devam edecektir."

Açıklamanın ardından kar yağışı ile birlikte yollarda trafik akışını sağlayan Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine giden Vali Karakaya, yolda kalan vatandaşı mutlu etmenin bir yolunun da memurların yardım ederek, devletin sıcak yüzünü göstermesi olduğunu söyledi. Vali Karakaya daha sonra köy yolunda çalışan Rotatife binerek çalışmalar hakkında iş makinesi operatöründen bilgi aldı.