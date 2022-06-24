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Giriş Tarihi: 24.6.2022 16:15 Son Güncelleme: 24.6.2022 16:16

Vali Nasıl Olunur? Vali Olma Şartları Nelerdir, Yaş Sınırı Var Mı, Kimler Olabilir?

Vali Nasıl Olunur? Vali Olma Şartları Nelerdir, Yaş Sınırı Var Mı, Kimler Olabilir?

Bir ilin devlet tüzel kişisini temsilen yöneten en üst düzey idari amir olarak görev yapan valiler, yürütme erkinin bir organı olup, devlet hiyerarşisinde devlet başkanının hemen ardından gelirler. Valiler, doğrudan cumhurbaşkanı tarafından, cumhurbaşkanı kararı ile atanırlar. Vali nasıl olunur? Bunun için aranan bazı şartlar vardır. Bu önemli şartları tamamlamanız dahilinde vali olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Vali olma şartları nelerdir, yaş sınırı var mı, kimler vali olabilir? İşte tüm detaylar…

Bazı meslekler son yıllarda popüler olmaya başladı. Bu mesleklerden birisi de kuşkusuz validir. Vali olmak isteyen kişiler bu mesleğin zorluklarını ve vali olma şartlarını tamamlamak için zorlu bir eğitimden geçeceklerini unutmamalıdırlar. Bir ilin en üst idari amiri vali olduğu için hem devlete hem de o ilin insanlarına karşı sorumludurlar. Vali olmak isteyenler için "Vali olma şartları nelerdir?" Başlığı altında gereken şartları madde madde hazırladık. Vali olmak için yaş sınırı var mı, kimler vali olabilir, sınav var mı? Diyorsanız işte tüm ayrıntılar…

Vali Nasıl Olunur?

İlin idaresi ile ilgilenmek, devlete bağlı müessese, işletme ve iş yerlerinin denetimini yapmak, kolluk kuvvetlerinin verecekleri emirler ile suç işlenmesini önlemek ve düzen ile huzuru sağlamak, Jandarma, polis veya kolluk kuvvetlerinin il içerisinde yerini gerekli durumlarda değiştirmek, il halkının ihtiyaçlarını gidermek adına çalışmalar yapmak, il özel idaresinin bütçesini hazırlamak ve il özel idaresini denetlemek valilerin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu sorumlulukları göz önünde bulundurarak ve aşağıdaki şartları tamamlayarak vali olmak mümkündür.

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Daha sonra kaymakamlık sınavlarına girilir. Kaymakamlık sınavları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kaymakamlık sınavında 120 soru sorulur. Başarılı sonuçlar elde edenler kaymakam olarak göreve başlar. Daha sonra 2 yıl kaymakamlık görevini icra edenler vali yardımcısı olarak yükselirler.

Yeniden İçişleri Bakanlığı kararı ile vali olarak önerilirler. İçişleri Bakanlığı'nın ortaya koyduğu bu kararı Cumhurbaşkanı onayladığı zaman valinin ataması yapılır ve göreve başlar.

Vali Olma Şartları

  • İlk olarak üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ya da İşletme gibi fakültelerinden mezun olmak,
  • Mezun olduktan sonra İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına girerek başarılı olmak gerekir.
  • Kaymakam veya İçişleri Bakanlığı çalışanları İçişleri Bakanlığı tarafından vali olarak önerilir.
  • Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanma süreci başlar.
  • Onaylanmanın ardından atama yapılır.

Kaç Yaşında Vali Olunur?

Vali olmak için önce kaymakam olunması gerekir. Kaymakamlık için de sınava girme yaşı ise 35 olarak belirlenmiştir. Bu nedenden dolayı 35 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

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Vali Nasıl Olunur? Vali Olma Şartları Nelerdir, Yaş Sınırı Var Mı, Kimler Olabilir?
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