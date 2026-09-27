Vali Şıldak: TEKNOFEST’te 1,2 milyon ziyaretçi bekliyoruz

Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki önemli organizasyonlarından TEKNOFEST'in Şanlıurfa ayağı için kent genelinde hazırlıklar sürerken, festival alanındaki çalışmalar da hız kazandı.

TEKNOFEST ÖNCESİ HAZIRLIKLARDA SON AŞAMA

GAP Havalimanı'nda düzenlenen toplantıda festival öncesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Hasan Şıldak, kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdüğünü belirtti. Şıldak, T3 Vakfı ile kamu kurumları, belediyeler ve diğer paydaşların iş birliği içerisinde hazırlıkları yürüttüğünü ifade etti. Festival alanında stantların kurulmaya başlandığını belirten Şıldak, organizasyonun başlamasına kısa süre kala son hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

ŞANLIURFA'YA 1 MİLYON 200 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Toplantıda en dikkat çeken başlıklardan biri ise festival süresince Şanlıurfa'ya gelmesi beklenen ziyaretçi sayısı oldu. Vali Şıldak, TEKNOFEST kapsamında 1 milyon 200 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini açıkladı. Öngörülen yoğunluk nedeniyle kentte ulaşım, trafik ve otopark başta olmak üzere birçok alanda hazırlık yapıldığını belirten Şıldak, ziyaretçilerin festival alanına ulaşımının sorunsuz sağlanması için gerekli planlamaların gerçekleştirildiğini ifade etti.

OTOPARK VE ULAŞIM İÇİN ÖZEL TEDBİR

Festival süresince oluşabilecek araç yoğunluğuna karşı geniş kapasiteli otopark alanlarının hazırlandığını belirten Vali Şıldak, ulaşımın festival hazırlıklarının önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi. Güvenlik tedbirlerinden ulaşım düzenlemelerine, festival alanındaki ihtiyaçlardan trafik akışına kadar farklı alanlarda kurumlar arasında görev dağılımı yapıldığı bildirildi.

"HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ ARTIK SON AŞAMASINDAYIZ"

Vali Hasan Şıldak, kentteki hazırlıkların geldiği noktaya ilişkin değerlendirmesinde, tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını belirtti. Şıldak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "T3 Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz güçlü iş birliği ve ilimizde de kurumlarımızın, belediyelerimizin destekleriyle hep birlikte yürüttüğümüz hazırlık çalışmalarının artık son aşamasındayız." Festival alanındaki stant kurulumlarının ve diğer hazırlıkların devam ettiğini belirten Şıldak, ulaşım, trafik ve güvenlik başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

AÇILIŞ 30 EYLÜL'DE YAPILACAK

TEKNOFEST'in Şanlıurfa'daki programı 30 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek açılış programıyla başlayacak. Beş gün boyunca devam edecek organizasyonda gençlerin teknoloji projeleri, çeşitli yarışmalar ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenecek etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. Şanlıurfa'da festival süresince yoğun bir ziyaretçi hareketliliği yaşanması beklenirken, kentteki hazırlıkların da bu yoğunluğa göre sürdürüldüğü belirtildi.