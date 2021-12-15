Vali Yılmaz, muz hasadı yaptı

Muz serasında incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, ilk muz hasadını gerçekleştirdi. Ürünün bereketli olmasını dileyen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Hayırlı uğurlu olsun, Allah bereketli eylesin. 1 yıl önce seramıza muz dikmiştik, bugün hasadını yapıyoruz. Osmaniyemize güzel bir sera kazandırdınız, sizleri kutluyorum" dedi.

Muz serası hakkında bilgi veren girişimci Ziya Şahin, muz serasının yanı sıra 5 dönümlük topraksız çilek ve 5 dönüme de avokado diktiklerini ifade ederek, muz serasının 30 dönüm alan üzerine kurulduğunu ve 5 bin 200 Grand Nain türü muz ağacı olduğunu söyledi.

Ziya Şahin, "Seramızın açılışını sayın Valimiz yapmıştı, bugün de ilk hasadımıza katıldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.