Valilik duyurdu: Marshall Adaları bayraklı gemide zehirlenme şüphesi!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu'nun 9 deniz mili açığında bulunan Marshall Adaları bayraklı "Valianta" isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talebinde bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri, AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) personeli ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Olaydan etkilenen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi ile 1 Myanmar uyruklu, sahil güvenlik botuyla Ataköy'e getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 gemi personelinin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör