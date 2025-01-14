Valilik duyurdu! O ilde eğitime kar engeli

9 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olması sebebiyle 14 Ocak Salı günü Uzunköprü ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Edirne merkez ilçe ve diğer 8 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.