'Valinin yeğeniyim' demişti: Ehliyetine el konuldu, 146 bin TL ceza kesildi, aracı men edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi." açıklamasını yapmıştı.