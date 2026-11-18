Brezilya'nın Sao Paulo kentinden kalkan LATAM Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Porto Alegre'deki havalimanına sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Kapıların açılmasıyla birlikte tüm yolcular tahliye sürecini tamamlayarak geliş salonuna yöneldi.
Kabin ekibinin küçük yolcuyu bulmasının ardından kaptan pilot telsize sarılarak durumu hemen kuleye bildirdi. Pilot, telsiz konuşmasında oldukça sıra dışı bir durum yaşandığını ve bir ailenin çocuklarını unuttuğunu rapor etti.
Çocuğun güvenli bir şekilde ailesine ulaştırılabilmesi için pilot, "Lütfen uçağa havayolu şirketinden bir görevli gönderebilir misiniz?" diyerek yardım istedi. Kule ise ailenin o esnada çoktan geliş terminaline vardığını doğruladı.
Çocuklarının yokluğunu fark edip panikleyen anne ve babanın uçağa geri dönmesine izin verilmedi. Havalimanının katı güvenlik prosedürleri gereği, kısıtlı geliş alanından çıkan yolcuların geri dönüş yapması kesinlikle yasak.
Havayolu yetkilileri eşliğinde geliş terminaline getirilen çocuk, uçakta bulunmasından kısa bir süre sonra ailesiyle yeniden bir araya geldi. Resmi kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra çocuk sağ salim annesine verildi.
Olay resmi tutanaklara geçerken, ebeveynlerin yedi yaşındaki oğullarını yanlarına almadan o uçaktan nasıl indiklerine kimse anlam veremedi. Havayolu şirketi ise yaşanan olayın ardından ailenin kimliğini gizli tutmayı tercih etti.