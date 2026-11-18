Uçuş bitti, yolcular indi ve kabin tamamen boşaldı... Ya da herkes öyle sanıyordu. Brezilya'da rutin kontrol yapan ekibin, koltukta tek başına oturan 7 yaşındaki çocuğu fark etmesiyle eşine nadir rastlanan bir unutkanlık kayıtlara geçti.