Haberler Yaşam Haberleri Valorant Sistem Gereksinimleri Minimum Nedir? Valorant Kaç Gb Ve Fps Alır?
Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:03 Son Güncelleme: 9.3.2022 15:03

Valorant Sistem Gereksinimleri Minimum Nedir? Valorant Kaç Gb Ve Fps Alır?

Valorant Sistem Gereksinimleri Minimum Nedir? Valorant Kaç Gb Ve Fps Alır?

Bilgisayarda vakit geçirmenin en güzel taraflarından biri de oyun oynamak ve oyunları takip etmektir. Özellikle sevdiğiniz yapımcıların oyunlarını takip etmek büyük heyecan duymanıza sebep olabilir. Riot Games’ de tüm dünyada takip edilen bir oyun şirketi olarak karşımıza çıkıyor. 2020 yılının haziran ayında piyasaya çıkan ve taktiksel bir FPS oyunu olarak oynana Valorant, kendi türünden rakiplerini çok hızlı geride bırakan bir oyun olmuştur. Valorant sistem gereksinimleri de oyunun çok sevilmesi ile oyun severler için gündem konusu olan bir konu oldu. Peki, valorant sistem gereksinimleri minimum ne kadardır 2022? Detaylara hep beraber bakalım.

Riot Games adını oyun sektöründe League of Legends ile duyurmuş olsa da FPS türünde bir oyun olan Valorant ile daha da dikkat çekici bir hale gelmiştir. Bilgisayarda oyun oynamayı sevenlerin en büyük sıkıntısı oyunların kaç GB olduğu ile ilgili olduğu için yazımızın detaylarında Valorant kaç GB sorusunun da cevabını sizler için hazırladık.

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ MİNİMUM 2022

En düşük Valorant sistem gereksinimlerinden en yükseğe doğru hazırladığımız listemiz aşağıdaki gibidir;

1. Minimum (30 FPS için):

- İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
- Ekran kartı: Intel HD 4000
- Bellek: 4 GB
- İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

2. Önerilen (60 FPS için):

- İşlemci: Intel i3-4150
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 730
- Bellek: 4 GB
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

3. Önerilen Maksimum (144 FPS için):

- İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
- Bellek: 4 GB
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit
- En az 144 Hz destekleyen bir monitör

VALORANT KAÇ GB?

Sistem gereksinimlerinden sonra en çok merak edilen konulardan biri de Valorantın kaç gb olduğudur. Riot Games'in kendi başlatıcısı Riot Client ile birlikte bu oyunun kapladığı alan 9 GB olarak bildirilmiştir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Son dakika: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Son dakika haberi | TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Dikkat çeken '18 Mart' detayı! Heyacanlandıran görüntüler
Son dakika: Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Rusya'ya enerji yaptırımını değerlendirdi: Arkasında dururlarsa...
SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul için uyardı! THY 185 seferi birden iptal etti
Son dakika haberi: Spor yazarları MHK'nin hakem kararlarını değerlendirdi! "Şaibeli olan taraf..."
Semra Aysal cinayetinde korkunç detaylar! 3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü
ARKADAŞINA GÖNDER
Valorant Sistem Gereksinimleri Minimum Nedir? Valorant Kaç Gb Ve Fps Alır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA