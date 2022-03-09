Valorant Sistem Gereksinimleri Minimum Nedir? Valorant Kaç Gb Ve Fps Alır?

Riot Games adını oyun sektöründe League of Legends ile duyurmuş olsa da FPS türünde bir oyun olan Valorant ile daha da dikkat çekici bir hale gelmiştir. Bilgisayarda oyun oynamayı sevenlerin en büyük sıkıntısı oyunların kaç GB olduğu ile ilgili olduğu için yazımızın detaylarında Valorant kaç GB sorusunun da cevabını sizler için hazırladık.

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ MİNİMUM 2022

En düşük Valorant sistem gereksinimlerinden en yükseğe doğru hazırladığımız listemiz aşağıdaki gibidir;

1. Minimum (30 FPS için):

- İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400

- Ekran kartı: Intel HD 4000

- Bellek: 4 GB

- İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

2. Önerilen (60 FPS için):

- İşlemci: Intel i3-4150

- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 730

- Bellek: 4 GB

- İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

3. Önerilen Maksimum (144 FPS için):

- İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz

- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

- Bellek: 4 GB

- İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

- En az 144 Hz destekleyen bir monitör

VALORANT KAÇ GB?

Sistem gereksinimlerinden sonra en çok merak edilen konulardan biri de Valorantın kaç gb olduğudur. Riot Games'in kendi başlatıcısı Riot Client ile birlikte bu oyunun kapladığı alan 9 GB olarak bildirilmiştir.