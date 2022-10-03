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Giriş Tarihi: 3.10.2022 09:11 Son Güncelleme: 3.10.2022 09:11

Vampir Köylü Nasıl Oynanır? Vampir Köylü Kuralları, Soruları, Rolleri ve Karakterleri

Strateji oyunları içinde karşımıza çıkan oyunlardan biri de vampir köylü oyunudur. Son dönemlerde oldukça popüler olan bu oyun ile ilgili merak edilen oldukça konu var. Vampir köylü nasıl oynanır sorusu da merak edilen konulardan biri. Tüm yaş gruplarının eğleneceği oyunlardan biri olan bu oyun ile ilgili vampir köylü soruları ya da vampir köylü oyun kurallarını merak ediyorsanız bu yazımızın devamı tam size göre. İşte vampir köylü karakterleri listesi ile vampir köylü yazımız sizlerle.

Vampir Köylü Nasıl Oynanır? Vampir Köylü Kuralları, Soruları, Rolleri ve Karakterleri

Kalabalık bir arkadaş grubu ile oynanacak keyifli oyunlardan biri olan vampir köylü en az 3 ya da 4 kişiyle oynandığı gibi daha kalabalık arkadaş gruplarında da gayet eğlenceli olur. Vampir köylü oyun kuralları hem öğrenmesi kolay hem de oynadıkça pekişen kurallardır. Hem eğlence hem de rol kabiliyetidir ve vampir köylü soruları da anlık olarak oyunda gelişen bu eğlenceli oyunun detaylarını merak ediyorsanız buyurun detaylara beraber geçelim. Vampir köylü nasıl oynanır ve rolleri nelerdir?

VAMPİR KÖYLÜ NASIL OYNANIR?

Rol yapma oyunu olan vampir köylü son dönemlerde kalabalık arkadaş gruplarının vazgeçilmezi haline gelen bir oyundur. Oynaması basit ve oldukça keyifli olan bu oyunun nasıl oynandığı hakkında bilgiler ise şöyle;

Oyun başlarken küçük kağıtlardan 2 tanesine vampir 1 tanesine büyücü yazılır ve 3 kişi çıkarıldıktan sonra kalan oyuncu sayısı kadar köylü yazılır. Oyunda 1 hakem vardır ve hakemin gözleri her zaman açık olur.

Kağıtlar katlanıp karıştırılarak ortaya atılır ve herkes 1 kağıt seçer.

Kağıtlar seçildikten sonra oyunun hakemi "gece oldu herkes gözlerini kapatsın" komutunu verir ve herkes gözünü kapatır.

Sadece vampir kağıdını seçen 2 kişi gözünü açar ve birbirlerini tanırlar.

Hakem vampirlerin gözlerini kapamasını ve sadece büyücünün gözlerini açmasını söyler. Bu sırada hala herkesin gözleri kapalıdır.

En sonunda hakem "sabah oldu" komutunu verir ve herkes gözlerini açar.

Herkes vampirlerin kim olduğunu bulmak için birbirini suçlamaya başlar. Belli bir süre geçtikten sonra hakem tekrar "gece oldu" komutunu verir ve herkes gözlerini kapatır.

Hakem vampirlere "gözlerini aç" komutu verir ve vampirlerden bir kişiyi öldürmelerini ister. Her iki vampir de birer kişiyi seçer.

Vampirler tekrar gözlerini kapatır ve büyücü gözlerini açar. Hakeme vampir olduğunu düşündüğü kişiyi açıklar. Eğer doğru ise hakem onaylar.

Oyunculara tekrar "sabah oldu" komutu verilir. Köylülere kimi vampir olarak düşündükleri sorulur ve kağıdı açtırılır. Seçtikleri kişi köylü ise oyun dışı kalır. Değil ise vampir öldürülür.

Tüm vampirler öldürülene kadar oyun bu şekilde devam eder.

VAMPİR KÖYLÜ OYUN KURALLARI

Her grup oyununda olduğu gibi vampir köylü oyununda da bazı oyun kuralları bulunmaktadır. Daha kaliteli zaman geçirmek için kurallara uyarak oyun oynamak her zaman önemlidir. İşte vampir köylü oyun kuralları;

Her oyuncu seçtiği kağıttaki karakterini saklamalı ve diğer oyunculara göstermemelidir.

Köylülerin vampir olduğunu düşündüğünü söyledikleri oyuncu kağıdını açmak zorundadır.

Vampirler bulunmamak için başka bir oyuncu üstüne dikkat çekmeye çalışmalıdır.

Vampir Köylü Karakterleri

Kalabalık oyun grupları ile oynana bir oyun olan vampir köylü en az 3 en fazla 7 ya da 8 kişi ile oynanmalıdır. Karakterler ise 2 vampir, 1 büyücü, köylüler ve hakemdir.

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Vampir Köylü Nasıl Oynanır? Vampir Köylü Kuralları, Soruları, Rolleri ve Karakterleri
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