Van’da feci kaza: 1 ölü 7 yaralı

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzel Dere Geçidi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri ile plakaları öğrenilemeyen minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ambulansları ile jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.