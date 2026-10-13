Van Gölü köpük köpük

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Van Gölü'nün kıyısında rüzgârın etkisiyle hareketlenen suyun yüzeyinde oluşan köpükler dikkat çekti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş yaptığı paylaşımda, "Dalgalar kabardıkça Van Gölü kıyıları neden böyle köpürür? Van Gölü'nün eşsiz hidrokimyası. Yüksek orandaki soda göldeki doğal organik birleşikler ve sert rüzgâr bir araya geldiğinde göl kendi sabununu üretiyor. Kıyıda köpük köpük bu eşsiz manzara oluşuyor. Kendi dengesi, kendi kuralları olan bambaşka bir göl" dedi.