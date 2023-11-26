Van Gölü’nde ilginç görüntü: Su seviyesi 4 metre düştü

'EN KISA ZAMANDA ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ'

Yeğnidemir, "Geçtiğimiz 50 yılın verilerine baktığımız zaman ortalama 7 yılda bir Van Gölü seviyesinin düşüp, tekrar normale döndüğünü tespit ettik. Ancak son zamanlarda, iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle bu periyodun biraz daha uzadığını gördük. Şu anda seviyede 4 metreye varan bir düşüş var. Buna karşı almamız gereken önlemler çerçevesinde, mevcut yapılarda, taramadan dış koruyucu mendireğin seviyesinin yükseltilmesine kadar proje ve teknik analizlerimizi yaptık. Bunları da yine Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza ilettik. Önümüzdeki yılın yatırım programına da teklif ettiğimiz yapılar var. İnşallah bunlarla ilgili olarak da en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatmış olacağız" dedi.